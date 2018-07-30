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مياه الشرب بسوهاج تشارك فى قافلة صحية بمركز طهطا للتوعية بأهمية الترشيد

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:08 ص
مياه الشرب بسوهاج تشارك فى قافلة صحية بمركز طهطا للتوعية بأهمية الترشيد قافلة صحية بمركز طهطا للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه
كتب أحمد حسن
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صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة شاركت فى القافلة الصحية التى نظمتها إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بسوهاج، فى قرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، لمدة يومين، لتوعية المترددين على القافلة بأهمية ترشيد استهلاك المياه، موضحاً أن مسئولى التوعية ومسئولى معامل مياه الشرب بالشركة، قاموا بتوعية المواطنين بمخاطر القيسونات واستخدام الطلمبات الحبشية وما ينتج عنهما من أضرار صحية.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن حسين، مدير إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة بسوهاج، أن القافلة استهدفت حوالى 1200 مواطن من أهالى قرية الصوامعة غرب، وتم توعيتهم خلال فترة عمل القافلة بعدد من القضايا الصحية منها التغذية السليمة، والنظافة، وكيفية تنظيم الأسرة، وطرق تجنب الأمراض الموسمية.


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