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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:31 م
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موظفو "برج إيفل" يهددون بالإضراب اعتراضا على تكدس طوابير الانتظار

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:09 م
موظفو "برج إيفل" يهددون بالإضراب اعتراضا على تكدس طوابير الانتظار برج إيفل
أ ش أ
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هدد موظفون ببرج ايفل بباريس بتتظيم اضراب اعتبارا من بعد غد الاربعاء اعتراضا على النظام الحالى لاستقبال الزوار و ما يسببه احيانا من تكدس كبير فى طوابير الانتظار .

وأعلن ممثلو أكبر نقابتين للعاملين فى فرنسا و هما "الكونفدرالية العامة للعمل" و "القوة العمالية" عن تقديمها إخطارا بالإضراب للتعبير عن رفضهما "للاختلال التام" فى عملية الانتظار لدخول البرج فى ظل وجود طابورين الاول مخصص لحاملى التذاكر المباعة الكترونيا و الثانى لكل الفئات الاخرى من الزوار.

وطالبت النقابتان بزيادة عدد موظفى الاستقبال و بالسماح لكل الزوار باستخدام المدخلين المخصصين لدخول البرج مع اعطاء اولوية لحاملى التذاكر المباعة سلفا.

يذكر أن برج ايفل يعد اشهر معلم سياحى فى فرنسا و استقبل فى عام 2016 اكثر من 5.8 مليون زائر فى مقابل اكثر من 7 ملايين فى 2014 و هو الرقم القياس حتى الان لعدد زائريه فى عام واحد.


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