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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:21 م
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موجز أخبار الساعة 10.. 15 مدير أمن جديد بحركة تنقلات الداخلية

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:09 م
موجز أخبار الساعة 10.. 15 مدير أمن جديد بحركة تنقلات الداخلية وزير الداخلية
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة،  منها صدور حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية 2018.
 
 
 
 
 
 
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م .
 
ووضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط.
 
 
 
 
 
 
وضعت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، آليات لضبط منظومة إضافة المواليد الجديدة على البطاقات على أن يتم استقبال المواطنين فى مكاتب التموين اعتبارا من يوم الأربعاء أول اغسطس ولمدة 3 أشهر وفقا لتسلسل أرقام بطاقتهم التموينية لمنع الزحام فى مكاتب التموين.
 
 
 
 
 
كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية، أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثمان مريض، وإعداد تقرير فنى لبيان سرقة مستشفى قصر العينى قرينته من عدمه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ومن المقرر استدعاء الأطباء المشرفين على الحالة للاستماع إلى أقوالهم على سبيل الاستدلال.
 
 
 
 
 
تقدمت القوات المسلحة المصرية، بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن، فى معاونتها لعودة الدورية المفقودة.
 
 
 
 
 
أقر البرلمان الفرنسى اليوم الإثنين نهائيا مقترح قانون بحظر الهاتف المحمول فى المدراس و هو ضمن الوعود الانتخابية للرئيس ايمانويل ماكرون.
 
 
 
وصوت لصالح القانون النواب المنتمين للحزب الحاكم و احزاب الوسط بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) فيما امتنع نواب اليمين و اليسار عن التصويت.
 
 
 
 
 
تواصل مصر دورها المحورى فى حل الصراعات التى تعصف بالعديد من البلدان العربية وخاصة فى سوريا التى تعمل مصر على إطفاء الحريق الملتهب فى المدن السورية التى تعانى من الخراب والدمار الذى يعصف بالبلاد منذ عدة سنوات، وسط صراعات دولية تجرى على الجسد السورى المنهك.
 
 
 
 
 
حركة تنقلات ضخمة فى صفوف جهاز الشرطة، ضمت 15 مدير أمن جديد، بهدف تحقيق السيطرة الأمنية على كافة ربوع البلاد، وضبط الجريمة بشتى صورها سواء الجنائية أو السياسية.
 
وشملت الحركة مديرا أمن القاهرة والجيزة، فضلاً عن 13 مدير أمن جديد، حيث حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ضخ دماء جديدة بهدف اعادة النشاط للجهاز الأمني، والسيطرة على البؤر الاجرامية والتصدي للخلايا الارهابية.

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وزير الداخلية

المتحدث العسكرى

حركة تنقلات الداخلية

البرلمان الفرنسى




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