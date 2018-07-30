video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. وزير الدفاع يتفقد قوات التأمين بشمال سيناء

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:05 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. وزير الدفاع يتفقد قوات التأمين بشمال سيناء وزير الدفاع بشمال سيناء
إضافة تعليق

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  تفقد وزير الدفاع لقوات التأمين بشمال سيناء وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

وزير الدفاع

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 " .

 

وفد حركة حماس يتوجه للقاهرة لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية

توجه وفد من حركة حماس اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البرى، من أجل استكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

 

 

رفض استئناف "أصحاب المعاشات" على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات

قضت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، برفض استئناف أصحاب المعاشات، وتأييد حكم وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء  بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم .

 

 

السكة الحديد: تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة بالاتجاهين بسرعة 8كم

أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة، منذ الساعة العاشرة والربع صباح اليوم الاثنين، بالاتجاهين، بسرعة 8 كم / ساعة، لتسير القطارات فى موقع الحادث، لحين تصريح النيابة برفع العربات من الخط الطالع القاهرة _ أسوان

 

الزراعة تعتمد 170 طبيبا بيطريا للمشاركة فى مشروع الهدى والأضاحى بالحج

قال الدكتور إبراهيم  محروس، رئيس الهيئة العامة  للخدمات البيطرية بوزارة  الزراعة، إن اللجنة المصرية السعودية المشتركة الممثلة من بعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، اعتمدت اختيار 170 طبيبا بيطريا مصريا من الأطباء البيطريين بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وذلك ضمن مشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لموسم الحج لعام 1439 هجرية، والذى يديره البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية.

 

التموين: لحوم صكوك الأضاحى من مراعى السودان تتميز بقلة نسبة الدهون

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن نجاح منظومة صكوك الأضاحى تدل على التعاون والتكاتف بين جميع الجهات، لافتا إلى أن نظام الصكوك منضبط، حيث يتم تحديث قوائم الأكثر احتياجا لضمان إيصالها للمستحقين، مشيرا إلى أن الأضاحى تأتى من مراعى مفتوحة من دولة السودان وبالتالى تكون نسبة الدهون أقل.

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.


إضافة تعليق

شمال سيناء

قوات الشرطه

قوات الجيش

موجز اخبار الساعة 1

البطاقات التموينية

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة