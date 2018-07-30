موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. وزير الدفاع يتفقد قوات التأمين بشمال سيناء

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تفقد وزير الدفاع لقوات التأمين بشمال سيناء وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 " .

وفد حركة حماس يتوجه للقاهرة لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية

توجه وفد من حركة حماس اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البرى، من أجل استكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

رفض استئناف "أصحاب المعاشات" على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات

قضت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، برفض استئناف أصحاب المعاشات، وتأييد حكم وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم .

السكة الحديد: تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة بالاتجاهين بسرعة 8كم

أكد المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم تشغيل الخط النازل أسوان _ القاهرة، منذ الساعة العاشرة والربع صباح اليوم الاثنين، بالاتجاهين، بسرعة 8 كم / ساعة، لتسير القطارات فى موقع الحادث، لحين تصريح النيابة برفع العربات من الخط الطالع القاهرة _ أسوان.

الزراعة تعتمد 170 طبيبا بيطريا للمشاركة فى مشروع الهدى والأضاحى بالحج

قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن اللجنة المصرية السعودية المشتركة الممثلة من بعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمملكة العربية السعودية، اعتمدت اختيار 170 طبيبا بيطريا مصريا من الأطباء البيطريين بالهيئة ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وذلك ضمن مشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لموسم الحج لعام 1439 هجرية، والذى يديره البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية.

التموين: لحوم صكوك الأضاحى من مراعى السودان تتميز بقلة نسبة الدهون

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن نجاح منظومة صكوك الأضاحى تدل على التعاون والتكاتف بين جميع الجهات، لافتا إلى أن نظام الصكوك منضبط، حيث يتم تحديث قوائم الأكثر احتياجا لضمان إيصالها للمستحقين، مشيرا إلى أن الأضاحى تأتى من مراعى مفتوحة من دولة السودان وبالتالى تكون نسبة الدهون أقل.

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.