مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى والحوثيين وإصابة طفل فى قصف للميليشيات

أ ش أ

ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن مواجهات عنيفة اندلعت ، اليوم الإثنين ، بين قوات الجيش وميليشيا الحوثى الإنقلابية فى عدة جبهات ميدانية بمحافظة تعز جنوبى البلاد.

ونقل الموقع عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية فى الجبهة الشمالية إثر هجوم للميليشيا تصدت له القوات وأجبرتها على التراجع والفرار ، مشيرة إلى أن المعارك تركزت فى أطراف (وادى الزنوج) ، و(منطقة عصيفرة)، و(جبل الوعش).

وأفشلت قوات الجيش هجوما مماثلا للمليشيا الحوثية على معسكر الدفاع الجوى شمالى غرب المدينة ، فى حين شهدت الجبهة الشرقية لتعز معارك عنيفة تركزت فى محيط مدرسة (محمد على عثمان)، ومعسكر (التشريفات(.

وبالتزامن ، أُصيب طفل بقصف لميليشيا الحوثى الإنقلابية استهدف عدد من الأحياء السكنية وسط تعز.