منتدى المصريين بالخارج يناقش استفسارات حول التجنيد والجوازات والتواصل مع القنصليات

كتب محمود راغب

في إطار انطلاق فاعليات منتدى المصريين بالخارج «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقدت جلسة الدفاع والداخلية والخارجية، بمشاركة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وبحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والعميد محمد منير عبد العزيز مدير قطاع خدمة المواطنين بالداخلية، إضافة لعدد من ممثلي الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وعدد من المواطنين المصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال الجلسة، على ضرورة التنمية المعنوية لأبنائنا في الخارج وخاصة أنهم سفرائنا بالخارج.

وتناولت الجلسة التعرف على التيسيرات التي تقدمها إدارة التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج، وشروط الإعفاء من الخدمة العسكرية، والتعرف على الإجراءات المقدمة من الإدارة العامة للجوازات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، فضلاً عن تلقي بعض الاستفسارات حول آليات التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وتعد جلسة الدفاع والداخلية والخارجية واحدة من أهم الجلسات التي شهدت ردا على عدد كبير من الاستفسارات والأسئلة، من بينها إيضاح للخدمات التجنيدية التي تقدم للمصريين فى الخارج عبر المنفذ المخصص لهم بنظام "الشباك الواحد داخل إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أطلق استجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مع الاستفسار حول التسهيلات المقدمة فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

ومن جانبه قال اللواء أشرف عطية عبدالباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن الإدارة استحدثت نظامًا جديدًا في تطوير شهادة الخدمة العسكرية "التجنيد" لتكون بحجم الكارنيه الشخصي، وذلك تيسيرًا على المواطنين، مضيفة أنه بدأ التعامل بهذا الإصدار من الشهادات منذ ما يقرب 3 أشهر، حتى يستطيع الشاب حملها دون عناء، منوهًا إلى أن القوات المسلحة تسعى للتطوير الدائم في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع عبد الباري أنه تم التصديق على فتح 4 مقرات من مكاتب التجنيد والتعبئة، تضم الشباك الواحد الذي دعت وزيرة الهجرة لإطلاقه، لاستخراج تصاريح السفر للمواطنين بدلًا من ترددهم على المقر الرئيسي، وتتواجد المكاتب في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك تشجيعًا للمصريين بالخارج على قضاء عطلاتهم بالمقاصد السياحية المصرية.

وأردف أنه من المقرر أن يتم تكرار سفر لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين عامًا، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون، بعد أن حققت الـ11 لجنة السابقة نجاحًا في هذا الملف.

في حين أشار العميد محمد منير عبد العزيز، مدير قطاع خدمة المواطنين بوزارة الداخلية، أن هناك دائما تواصل مع المصريين في الخارج لتلبية طلبتهم واحتياجاتهم والتيسير عليهم، وفي إطار ذلك تم استحداث خدمة إصدارات الأحوال المدنية حيث يتم إصدارها بعشرة لغات لتسهيل التعامل معها، ومن كان يرغب في تغير مقر إقامتهم على عناوين داخل الجمهورية، يتوجه للبعثات القنصلية يدلي بمحل إقامته وبترسل إلينا وبيتم تعديلها وإرسالها مرة أخرى.

وأضاف: "تم استحداث مواقع لخدمة المصريين في الخارج في مصر، تضم الشباك الواحد الذي وجهت معالي وزيرة الهجرة بالقيام به، وهذا ليس يعني أن المواطن يجب عليه الذهاب إلى هذه المواقع، لذلك قمنا باستحداث موقع إلكتروني يقدم من خلاله على كافة الخدمات إضافة لخدمة الكول سنتر، وعقدنا مع الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتسهيل إرسال كافة الأوراق الرسمية من خلاله، واستحدثنا منظومة لتلقي الشكاوى من المواطنين في الخارج.

ويهدف منتدى المصريين بالخارج إلى التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، من خلال دعوة ممثلين عن الوزارت والجهات الحكومية المعنية لتعظيم الاستفادة من المنتدى والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج والاستماع إليهم، وطرح كل وزارة لرؤيتها للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم، وكذلك مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه المصريين في الخارج، والوصول للحلول المقترحة حسب رؤيتهم، بالإضافة للاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى.

وتعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث استهلت الفاعليات بجلسة افتتاحية، بدأت بعرض فيلم "حكاية وطن" الذي يذكر المصريين بأهم المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة، وتلاه الكلمة الافتتاحية للسفيرة نبيلة مكرم، ثم كلمة زوجة الشهيد أحمد منسي، وأعقبها كلمة للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي.