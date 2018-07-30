مكتب التحويلات المركزى بجامعة عين شمس يتلقى طلبات التحويل للكليات

كتب محمود راغب

يواصل مكتب التحويلات المركزى بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، العمل فى تلقى طلبات التحويلات من وإلى كليات الجامعة، وذلك بمقر مبنى (هـ) بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرا.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة ومحمد الديب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأكد محمد الديب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، على جميع العاملين بمكاتب التحويلات بحسن التعامل والتعاون مع الطلاب والتيسير عليهم وتقديم كافة المعلومات المتاحة لديهم.