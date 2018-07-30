مصطفى قمر يختتم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح الرومانى بالإسكندرية

الإسكندرية- هناء أبو العز

اختتم النجم السكندري "مصطفي قمر" حفل ختام فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 30 يوليو، على المسرح الروماني فى كوم الدكه.

وقام مصطفى قمر خلال الحفل بغناء باقة مختارة من أشهر أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى منها "السود عيونه، والليلة دوب، إسكندرية، سلمولى، كان ليا يوم حبيب" وغيرها.



المعروف أن مصطفى قمر مطرب رومانسى من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ طريقه الفنى عندما كان يغنى خارج المدرجات فى كلية التجارة بجامعة الإسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعرى فى حفل بالعجمى وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة وكانت بدايته مع أغنية "ولا يا أبو خد جميل" فى ألبوم منوعات لقاء النجوم .