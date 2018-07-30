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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:56 م
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مساعد أول الوزير لوسط الصعيد.. صاحب مبادرة "سوهاج بلا خصومات"

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:22 م
مساعد أول الوزير لوسط الصعيد.. صاحب مبادرة "سوهاج بلا خصومات" اللواء عمرو عبد العال
سوهاج - محمود مقبول
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اللواء عمر عبد العال، مساعد أول الوزير لوسط الصعيد، رجل حمل على عاتقه خلال فترة توليه منصب مدير أمن سوهاج "سوهاج بلا خصومات"، وذلك من خلال مبادرة سوهاج خالية من الثأر، التى كانت أطلقتها المديرية فى عام 2016.

 

وأنجز عبد العال العديد من الخصومات الثأرية الصعبة جدا، ووصل عدد المصالحات التى كان يترأسها فى الأسبوع الواحد حوالى 3 مصالحات من دار السلام جنوبا، والتى أعلنت قرية نقنق أول قرية خالية من الخصومات الثأرية نهاية بطما شمالا، والتى وصل قطار المصالحات إليها بعد 40 عاما، حيث أسقطت أول خصومة الشهر الماضى وتلاها خصومتين بعد ذلك.

 

واللواء عمر محمد عبد العال من مواليد 1960، وتخرج عام 1982 من كلية الشرطة، وعمل بقطاع البحث الجنائى، إلى أن تمت ترقيته مساعدًا لمدير أمن المنيا، ثم عمل بمباحث بنى سويف، وبعدها نائبا لمدير أمن الجيزة، ثم حكمدار المنيا، وأخيرا حكمدار سوهاج، ثم ترقيته مديرًا لمديرية أمن فى سوهاج وترقيته فى حركة وزارة الداخلية التى أعنتها اليوم بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


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