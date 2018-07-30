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مسئول بدير الأنبا مقار بوادى النظرون: قررنا وضع كاميرات بمنطقة الرهبان لأول مرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:52 م
مسئول بدير الأنبا مقار بوادى النظرون: قررنا وضع كاميرات بمنطقة الرهبان لأول مرة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار
كتب إبراهيم حسان
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أكد الراهب باسيلوس المقارى، المسئول عن مطبعة دير الأنبا مقار بوادى النظرون، أن رجال الأمن يقومون بواجبهم على أكمل وجه لكشف غموض حادث وفاة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بالبحيرة، مبينا أن المكان الذى توفى فيه الأنبا مقار، لم يكن به أى كاميرات مراقبة باعتبار أن المنطقة خاصة بالرهبان فقط، ولكن تم اتخاذ قرار بتركيب كاميرات مراقبة لرصد كل من يدخل ويخرج من المكان.

وأضاف الراهب باسيلوس المقارى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر قناة النهار، أن رجال النيابة والشرطة عاينوا مكان الحادث بكل حرص، وحققوا مع الرهبان لمعرفة القاتل، ولم يتم التوصل إلى أى نتيجة حتى الآن.

وكشف تقرير الطب الشرعى المبدئى للحادث، عن وجود إصابة مباشرة بألة حادة أدت لكسر فى الجمجمة، وتهتك فى الجزء الخلفى من المخ أدى لنزيف بالمخ وكسر فى عظام الجمجمة للمتوفى.


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