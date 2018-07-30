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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:29 م
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مسئولة فرنسية: تطبيق غرامة التحرش فى الشارع اعتبارا من الخريف المقبل

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:29 م
مسئولة فرنسية: تطبيق غرامة التحرش فى الشارع اعتبارا من الخريف المقبل الشرطة الفرنسية- أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلنت مارلين شيابا سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالمساواة بين السيدات والرجال، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون فرض غرامة فورية فى حالات التحرش فى الشارع سيتم اقراره فى نهاية الأسبوع الجارى على أن يدخل حيز التطبيق اعتبارا من الخريف المقبل.

و قالت شيابا- فى تصريحات لصحيفة لوباريزيان ردا على سوْال حول الفيديو الأخير الذى تداولته وسائل الاعلام حول قيام رجل بالتعدى ضربا على امرأة فى وضح النهار و بقلب باريس- إن حملة واسعة ضد التحرش ستطلق بعد انتهاء العطلة الصيفية للحكومة بتكلفة أربعة ملايين يورو لمواجهة هذه الظاهرة لا سيما فى الأحياء ذات الأولوية التى تسعى الدولة لتعزيز تواجدها فيها.

و شددت المسؤولة الفرنسية على الحاجة الطارئة لإصدار هذا القانون باعتبار هذه المسألة من ضمن أولويات الولاية الخماسية للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

و كانت حالة شابة تدعى مارى (22 عاما) قد أثارت استياء عاما حين وجه لها رجل فى الشارع بالدائرة الـ19 إهانات لفظيةً ثم اعتدى عليها بالضرب بعد أن ردت عليه.

و لم تعثر الشرطة حتى الآن على المعتدى فيما أعلنت نيابة باريس عن فتح تحقيق فى هذه الحادثة فى اتهامات بالعنف والتحرش الجنسي.

 


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