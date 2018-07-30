مدير أمن المنوفية الجديد: ضبط الشارع والوقوف ضد السلع الغذائية أولوياتى

وأكد أبو زامل أن أهم الملفات التى سيعمل عليها هى ضبط الشارع شاملا المرور والمرافق وغيرها من الملفات التى تساعد على إقرار الأمن والأمان للمواطنين .
وأضاف أبو زامل أنه سيعمل على مكافحة الجريمة بكل انواعها والقضاء على أى بؤر تؤرق المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات من الأمان .
وتابع مدير الأمن أنه سيعمل على مكافحة الاحتكار ومواجهة السوق السوداء وتقينين الأسعار بشكل كامل ومنع احتكار السلع والعمل على راحة المواطن فى إطار القانون .
يذكر أن اللواء سمير صلاح أبو زامل من مواليد محافظة كفر الشيخ، وتولى عدد من المناصب، بينها تولى منصب مامور بعدد من الأقسام والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمدة 9 سنوات، كما ترقى إلى منصب مساعد مدير أمن الغربية لمدة ثلاث سنوات، ثم حكمدار مديرية أمن المنوفية، ثم تولى منصب مدير أمن المنوفية .
كما شملت الحركة تولى اللواء أسامة سعودى منصب نائب مدير أمن المنوفية، بعد ترقيته من منصب مساعد مدير الأمن .
كما تم ترقية اللواء عماد موسى إلى منصب مساعد مدير أمن المنوفية بعد تولية منصب مامور مركز اشمون .
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