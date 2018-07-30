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مدير أمن المنوفية الجديد: ضبط الشارع والوقوف ضد السلع الغذائية أولوياتى

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:18 م
مدير أمن المنوفية الجديد: ضبط الشارع والوقوف ضد السلع الغذائية أولوياتى قوات الداخلية أرشيفية
المنوفية محمد فتحى- محمود شاكر
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أعرب اللواء سمير الزامل مدير أمن المنوفية الجديد، عن سعادته بمنصبه الجديد، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تلبية كافة احتياجات المحافظة أمنيًا، وأنه سيسعى بالتعاون مع كافة القيادات الشرطية بمديرية أمن المنوفية، إلى سرعة تنفيذ تكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للاهتمام بالنواحى والإجراءات التأمينية، وخاصة بالطرق السريعة والمناطق الحيوية.

وأضاف مدير أمن المنوفية الجديد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه من أولى أولياته العمل جاهد على القضاء على البؤر الاجرامية وتطبيق القانون دون تفرقة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، وتوطيد العلاقة بين الشرطة والشعب.

وأكد مدير أمن المنوفية، أن محافظة المنوفية تعد من أهدأ المحافظات علي مستوى الجمهورية.

 يذكر أن اللواء سمير الزامل كان يشغل منصب حكمدار لمديرية أمن المنوفية، ونجح فى أعادة الانضباط بجميع المراكز الشرطية بالمحافظة.

وأكد أبو زامل أن أهم الملفات التى سيعمل عليها هى ضبط الشارع شاملا المرور والمرافق وغيرها من الملفات التى تساعد على إقرار الأمن والأمان للمواطنين . 
 
وأضاف أبو زامل أنه سيعمل على مكافحة الجريمة بكل انواعها والقضاء على أى بؤر تؤرق المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات من الأمان . 
 
وتابع مدير الأمن أنه سيعمل على مكافحة الاحتكار ومواجهة السوق السوداء وتقينين الأسعار بشكل كامل ومنع احتكار السلع والعمل على راحة المواطن فى إطار القانون . 
 
يذكر أن اللواء سمير صلاح أبو زامل من مواليد محافظة كفر الشيخ، وتولى عدد من المناصب، بينها تولى منصب مامور بعدد من الأقسام والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمدة 9 سنوات، كما ترقى إلى منصب مساعد مدير أمن الغربية لمدة ثلاث سنوات، ثم حكمدار مديرية أمن المنوفية، ثم تولى منصب مدير أمن المنوفية . 
 
كما شملت الحركة تولى اللواء أسامة سعودى منصب نائب مدير أمن المنوفية، بعد ترقيته من منصب مساعد مدير الأمن . 
 
كما تم ترقية اللواء عماد موسى إلى منصب مساعد مدير أمن المنوفية بعد تولية منصب مامور مركز اشمون .
 

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