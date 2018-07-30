مدير أمن المنوفية الجديد: ضبط الشارع والوقوف ضد السلع الغذائية أولوياتى

أعرب اللواء سمير الزامل مدير أمن المنوفية الجديد، عن سعادته بمنصبه الجديد، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على تلبية كافة احتياجات المحافظة أمنيًا، وأنه سيسعى بالتعاون مع كافة القيادات الشرطية بمديرية أمن المنوفية، إلى سرعة تنفيذ تكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للاهتمام بالنواحى والإجراءات التأمينية، وخاصة بالطرق السريعة والمناطق الحيوية.

وأضاف مدير أمن المنوفية الجديد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه من أولى أولياته العمل جاهد على القضاء على البؤر الاجرامية وتطبيق القانون دون تفرقة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، وتوطيد العلاقة بين الشرطة والشعب.

وأكد مدير أمن المنوفية، أن محافظة المنوفية تعد من أهدأ المحافظات علي مستوى الجمهورية.

يذكر أن اللواء سمير الزامل كان يشغل منصب حكمدار لمديرية أمن المنوفية، ونجح فى أعادة الانضباط بجميع المراكز الشرطية بالمحافظة.