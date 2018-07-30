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محتجون يغلقون مقر البرلمان الليبى فى طبرق قبل التصويت على قانون الاستفتاء

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:58 م
محتجون يغلقون مقر البرلمان الليبى فى طبرق قبل التصويت على قانون الاستفتاء مجلس النواب الليبى - صورة أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أغلق عدد من المحتجين مقر مجلس النواب الليبى، فى مدينة طبرق شرق البلاد، لمنع أعضاء البرلمان من الدخول إلى الجلسة للتصويت على قانون الاستفتاء.

 

ويعقد مجلس النواب الليبى اليوم الاثنين، جلسة رسمية للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا بعد انتهاء المجلس من مناقشته.

 

كانت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبى قد دعت الأسبوع الماضى كافة أعضاء المجلس لحضور جلستى الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع المخصصتين للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء.

 

ووصل 58 نائبا أمس من طرابلس إلى مطار الأبرق للمشاركة فى الجلسة التى ستفضى إلى تمرير قانون الاستفتاء أو تعديله.

 

وقال قانونيون ليبيون، إنه لا يحق لمجلس النواب الليبى التصويت على المسودة من عدمها، ولكن يقع على عاتقه صياغة قانون الاستفتاء عليها.


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