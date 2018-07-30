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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 م
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محام يتنازل عن بلاغه ضد كمال الهلباوى وناجى وليم بتهمة الدعوة للتصالح مع الإخوان

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:52 م
محام يتنازل عن بلاغه ضد كمال الهلباوى وناجى وليم بتهمة الدعوة للتصالح مع الإخوان كمال الهلباوى
كتب أحمد الجعفرى
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تنازل أيمن محفوظ، المحامى، عن البلاغ الذى سبق وأن تقدم به للنائب العام للمطالبة بالكشف عن الحسابات والتحويلات البنكية لكل من دعا للمصالحة مع الإخوان وأسرهم، ومنهم كمال الهلباوى، والصحفى ناجى وليم، والذى حمل رقم 6733  لسنة 2018 عرائض النائب العام.

حضر التصالح والتنازل المحامى نجيب جبرائيل، والنائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، كما تم تحرير محضر تصالح وتنازل فى قسم حدائق الزيتون، وقامت نيابة الزيتون بحفظ المحضر برقم 3272.

وأوضح ناجى وليم، أنه يرفض مبدأ المصالحة مع الإخوان، وكان قد قاد مظاهرات أمام الأمم المتحدة ضد الجماعة، وكذلك رفض التعيين فى مجلس شورى الإخوان ضمن الأقباط المعينين.

وكان محفوظ قال فى بلاغه: "نحن لا نفتش فى الضمائر قدر أننا نبحث عن أدلة لجريمة قد تكون وقعت بالفعل، وتم قبض الثمن، وهذا من صحيح القانون وسلطة للنائب العام".

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

محامى مغمور 😎🐼'' بيقعد بكرسى وشمسيه على باب محكمه مصر الجديده..ونياباتها..

😎🐼..

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