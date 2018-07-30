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محافظ السويس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية ورصف الطرق

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:31 م
محافظ السويس يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية ورصف الطرق اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس الاجتماع الأسبوعى لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالأحياء الخمسة وأعمال الخدمات والمشروعات التى تنفذ بكل حى.
 
وفى بداية اللقاء عرض غريب جودة مدير عام التخطيط والمتابعة الخطة الاستثمارية والخدمات الواردة بها من رصف طرق وكهرباء وإحلال وتجديد صرف صحى والمخصصات المالية للأحياء والمشروعات المشتركة للمرافق والمرور وجهاز الإنارة والتجميل والحدائق وتحسين البيئة.
 
وأكد حامد على مديرعام التخطيط والمتابعة بالتنسيق مع الأحياء لمتابعة الخطة لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية بكل حى وتحسين الخدمات التى تقدم للمواطنين وترميم البلدورات ودهانها بالشوارع على مستوى الأحياء الخمسة.
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية بها متابعة العمل على الطبيعة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأعمال قبل البدء فى تنفيذ الأعمال بالشوارع، مؤكدًا على مدير جهاز التجميل بالبدء فى تطوير وتجميل الحدائق بالتنسيق مع الأحياء.
 
وأكد حامد على مدير عام الطرق برصف الطرق الواردة بالخطة ووصيانة وإعادة الشئ لأصله لبعض الطرق الأخرى، مع تكليف المكتب الفنى بوضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات بالخطة ومتابعتها بالمديريات.
 
وأشار المحافظ إلى أهمية إعادة النظر فى طرح مشروعات الكهرباء على مستوى الأحياء الخمسة بالتنسيق مع جهاز الإنارة العامة، وتنظيم دورة مكثفة لمهندسى الكهرباء بالأحياء بمقر جهاز الإنارة.
 
وطلب المحافظ مراعاة الشكل الجمالى على جانبى طريق مصر السويس إمام المدافن عند مدخل طريق السويس، ومراعاة طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة عند رصف أى طرق وتوفير أماكن لهم للانتظار.
 
 وفى نهاية الاجتماع قدم المهندس محمود فوزى رئيس حى السويس خطة تطوير الحى، وتنشيط عمل الإدارات بالحى والنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين وخطة رفع الإشغالات والمخالفات بشوارع الحى وتوفيرأماكن لعمل ساحات انتظار ومواقف للسيارات.
 
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين المرافق والجهات الأمنية والأحياء لإزالة أى مخالفات أو إشغالات بكل الأحياء.

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