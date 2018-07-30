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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:13 م
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محافظ السويس يناقش أعمال تطوير الطرق والموقف الإقليمى للسيارات

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:31 م
محافظ السويس يناقش أعمال تطوير الطرق والموقف الإقليمى للسيارات اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون
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عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس اجتماعًا بمقر حى السويس، بحضور رئيس حى فيصل وحى عتاقة وحى السويس ومدير عام  مشروع الإشراف على المواقف، ومدير عام الطرق والنقل والتخطيط العمرانى، والمكتب الفنى والمجالس والمرافق والمرور واستشارى مشروع تطوير طريق مصر السويس، لبحث أعمال رصف وتطوير طريق مصر السويس بداية من أسواق بدر حتى ميدان فكرى زاهر بطول 5.5 كم، وأعمال إنشاء كوبرى الجيش المصرى، ومناقشة آلية وأسلوب العمل فى تطوير الموقف الإقليمى لسيارات الأجرة لمحافظة السويس، وأعمال التوسعة به لنقل المواقف العشوائية.
 
وخلال الاجتماع كلف المحافظ كلا من شرطة المرافق والمرور بالتنسيق مع حى عتاقة وحى فيصل لرفع جميع الإشغالات على جانبى الطريق خلال 3 أيام، ووضع التصور النهائى لنقل المواقف العشوائية المنتشرة على طريق مصر السويس من خلال خطة زمنية سريعة بالتنسيق مع استشارى المشروع ولجنة الإشراف على المواقف ومديرية الطرق.

 


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