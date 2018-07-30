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محافظة القاهرة: حصر منطقة أكشاك أبو السعود والانتهاء من اسطبل عنتر

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:00 ص
محافظة القاهرة: حصر منطقة أكشاك أبو السعود والانتهاء من اسطبل عنتر عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، إنه جارٍ حصر منطقة أكشاك أبو السعود الكائنة بين طريق صلاح سالم والمدابغ، مشيرًا إلى أن المنطقة مقامة على أملاك دولة، وذلك ضمن تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن منطقة الأكشاك من المناطق العشوائية ذات الدرجة الثانية.

وأضاف رئيس حى مصر القديمة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحى انتهى تقريبًا من نقل كل أهالى اسطبل عنتر ويتبقى عدد قليل من السكان سيتم نقلهم بعد افتتاح مشروع الأسمرات 3.

وأوضح زين العابدين، أن منطقة اسطبل عنتر سيتم تدبيشها ولن يتم البناء عليها مرة أخرى نظرًا لخطورة البناء عليها، حيث سيتم تطويرها ضمن تطوير منطقة الجبخانة.

 

 

 


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مصر القديمة

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