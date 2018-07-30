مجلس مدينة بنى مزار يغلق 10 منشآت بدون ترخيص فى المنيا

كتب فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، والمتابعة والتفتيش على المنشآت غير المرخصة.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، فى بيان إن حملات المرور والتفتيش أغلقت 10 منشآت غلقا إداريا لعملها بدون ترخيص بقرية اعطو التابعة للوحدة المحلية لقرية شلقام.

على جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن إغلاق 2 محل تجاري، بقرية صفط الخمار، عبارة عن ورش تعمل بدون ترخيص، وذلك فى إطار تفعيل دور المكاتب الفنية والتراخيص و التنظيم.

وقال محمد سيد رئيس المركز إن الوحدة المحلية للقرية حررت 10 محاضر مخالفة للقانون 119 وإشغال طريق، واستقبلت 41 شكوى للمواطنين، كما انهت تركيب 40 كشاف ليد بقرية الشيخ عيسي، تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين ومنعاً لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع الإزالات والإشغالات بالشوارع الرئيسية، فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام وحل مشاكل المواطنين.

كما حررت مديرية التموين بالمنيا 70 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتى تنظمها المديرية فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محضر مخالف فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وتم ضبط ومصادرة 3 طن و180 كيلو جرام سكر تمويني، و 1270 رغيف خبز بلدي، قبل بيعها فى السوق السوداء.

وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 64 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.