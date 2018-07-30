متحدو الإعاقة يعرضون نماذج من تجاربهم بمؤتمر "الاتصالات" بحضور السيسي

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

عرض عدد من متحدى الإعاقة نماذج من تجاربهم الحياتية خلال المؤتمر الدولى السنوى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليثبتوا أن الثقة بالله والإصرار والإرادة أساس أى إنجاز، بجانب دور التكنولوجيا والعلم فى مساعدة متحدى الإعاقة لجعلهم قادرين على الاندماج بالمجتمع بشكل إيجابى.

وقال طارق حسام الدين، أحد ذوى الإعاقة، إنه كان مصابًا بشلل رباعى عام 2006، حتى قام بعمل تأهيل فى ألمانيا، وحصل على شهادات من داخل وخارج مصر أهلته للتحكم فى منزله بالكامل من خلال الهاتف المحمول، حتى أصبح منزله مجهزًا لذوى الإعاقة أيا كان مدى إعاقتهم، وقدم فيديو يشرح حياته اليومية.

كما كشفت ندى أحمد محمد حسن، خريجة الأكاديمية البحرية والنقل البحرى، عن تجاربها الناجحة، مؤكدًا أنها شاركت فى المسابقات العالمية وحصلت على الكثير من الجوائز كما فازت بالمركز الأول فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال أفضل تصميم لـ"الروبوت"، والمركز الأول فى التحدى والتميز، مختتمة كلمتها بالحديث للرئيس السيسى، :" بحبك جدًا جدًا".

كما تحدث أحمد زكريا، أحد ذوى الإعاقة، مؤكدًا أنه استطاع الحصول على فرصة للتدريب والتوظيف والعمل بأول مصنع مصرى لصناعة الهاتف المحمول بالمنطقة الصناعية الجديدة، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد على أهمية دور تكنولوجيا المعلومات فى المساعدة على إطلاق القدرات الواسعة لمتحدى الإعاقة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد من حولنا انطلاقة قوية نحو عصر رقمى يصوغه واقع جديد لمفهوم الحضارة يكون الإنسان فيه هو المحور الأساسى لسياسات التطوير، ويتعاظم به دور التطبيقات التكنولوجية لتكون آداة تمكين فاعلة.

وأضاف وزير الاتصالات خلال كلمته بالمؤتمر الدولى السنوى السابع للاتصالات بحضور الرئيس السيسي، أن قطاع الاتصالات أصبح لزاما عليه تعزيز آليات نشر ثقافة التحول الرقمى لجميع أفراد المجتمع من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية تمكين الأشخاص متحدى الإعاقة، والتى تعد أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية المستدامة الشاملة من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافا لهم.