video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مبعوث التجارة البريطانى: مصر جاذبة للاستثمار وتقدمها يؤدى لازدهار المنطقة

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:56 م
مبعوث التجارة البريطانى: مصر جاذبة للاستثمار وتقدمها يؤدى لازدهار المنطقة السير جيفرى دونالدسون
كتب محمد تهامى زكى - أ ش أ
إضافة تعليق

قال المبعوث التجارى البريطانى السير جيفرى دونالدسون إن مصر تعد بيئة جاذبة للمستثمرين والمصدرين البريطانيين فى نطاق واسع من القطاعات.

وأضاف - فى بيان صحفى وزعته السفارة البريطانية فى القاهرة اليوم الإثنين بمناسبة الزيارة التى بداها اليوم الى القاهرة - أن الزيارة ستركز على مقترحات محددة فى التعليم ، وكذلك فى الرعاية الصحية والبنية التحتية ، لدعم التنمية فى مصر.

وشدد على أن بلاده تؤمن بانه عندما تزدهر مصر نزدهر جميعا ، ولهذا السبب نريد أن نفتح الطريق لشراكات جديدة مع الشركات المصرية فى القطاعات التى تستثمر فى رأس المال البشرى.

ومن ناحيته.. قال السفير البريطانى فى مصر جون كاسن إن التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات مصر ، والتكنولوجيا الجديدة يمكن أن تحصل على تعليم على مستوى عالمى لأشخاص جدد وأماكن لم تصل إليها من قبل.

وأشار الى أن بريطانيا تقودالعالم فى استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم ، ولذا فنحن نعمل بشكل وثيق مع مصر للتأكد من أن المصريين يمكنهم الاستفادة من طرق جديدة للوصول إلى التعليم.

وأعرب عن فخره بالخبرات البريطانية فى قطاعات المعرفة المكثفة من التعليم إلى التكنولوجيا والتمويل ، مضيفا أن بريطانيا تصر على استخدام هذه المعرفة لمساعدة الشركات المصرية والابتكار فى خلق فرص عمل لمساعدة جميع المصريين.

وكان المبعوث التجارى البريطانى جيفرى دونالدسون قد وصل إلى القاهرة فى وقت سابق اليوم على رأس أكبر وفد أجنبى يشارك فى مؤتمر مصر للابتكار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 الذى يركز على تكنولوجيا التعليم).

تجدر الإشارة إلى أن القمة الوزارية الرسمية للابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم والإدماج الرقمى ، والتى تستضيفها مصر لأول مرة هذا الأسبوع ..ويتم تنظيم القمة من قبل شركة Brains Innovation Summit بالمملكة المتحدة بالتعاون مع الوزارات المصرية للتعليم والتعليم الفنى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضحت السفارة أن القمة تعد فرصة للتواصل مع الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم ، وتبادل أفضل الممارسات. سيكون هناك ما مجموعه 54 عارضًا يوضحون أحدث تقنيات التعليم ، بما فى ذلك 14 شركة بريطانية ، مما يعكس حقيقة أن المملكة المتحدة هى المستثمر الأول وأقرب شريك فى مصر فى هذا المجال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: نرحب بالإصلاح الاقتصادى بمصر ونرى مؤشرات إيجابية

السير جيفرى دونالدسون

بريطانيا

المبعوث التجارى البريطانى

السفارة البريطانية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة