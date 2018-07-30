مبعوث التجارة البريطانى: مصر جاذبة للاستثمار وتقدمها يؤدى لازدهار المنطقة

كتب محمد تهامى زكى - أ ش أ

قال المبعوث التجارى البريطانى السير جيفرى دونالدسون إن مصر تعد بيئة جاذبة للمستثمرين والمصدرين البريطانيين فى نطاق واسع من القطاعات.

وأضاف - فى بيان صحفى وزعته السفارة البريطانية فى القاهرة اليوم الإثنين بمناسبة الزيارة التى بداها اليوم الى القاهرة - أن الزيارة ستركز على مقترحات محددة فى التعليم ، وكذلك فى الرعاية الصحية والبنية التحتية ، لدعم التنمية فى مصر.

وشدد على أن بلاده تؤمن بانه عندما تزدهر مصر نزدهر جميعا ، ولهذا السبب نريد أن نفتح الطريق لشراكات جديدة مع الشركات المصرية فى القطاعات التى تستثمر فى رأس المال البشرى.

ومن ناحيته.. قال السفير البريطانى فى مصر جون كاسن إن التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات مصر ، والتكنولوجيا الجديدة يمكن أن تحصل على تعليم على مستوى عالمى لأشخاص جدد وأماكن لم تصل إليها من قبل.

وأشار الى أن بريطانيا تقودالعالم فى استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم ، ولذا فنحن نعمل بشكل وثيق مع مصر للتأكد من أن المصريين يمكنهم الاستفادة من طرق جديدة للوصول إلى التعليم.

وأعرب عن فخره بالخبرات البريطانية فى قطاعات المعرفة المكثفة من التعليم إلى التكنولوجيا والتمويل ، مضيفا أن بريطانيا تصر على استخدام هذه المعرفة لمساعدة الشركات المصرية والابتكار فى خلق فرص عمل لمساعدة جميع المصريين.

وكان المبعوث التجارى البريطانى جيفرى دونالدسون قد وصل إلى القاهرة فى وقت سابق اليوم على رأس أكبر وفد أجنبى يشارك فى مؤتمر مصر للابتكار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 الذى يركز على تكنولوجيا التعليم).

تجدر الإشارة إلى أن القمة الوزارية الرسمية للابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم والإدماج الرقمى ، والتى تستضيفها مصر لأول مرة هذا الأسبوع ..ويتم تنظيم القمة من قبل شركة Brains Innovation Summit بالمملكة المتحدة بالتعاون مع الوزارات المصرية للتعليم والتعليم الفنى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضحت السفارة أن القمة تعد فرصة للتواصل مع الشركات الرائدة من جميع أنحاء العالم ، وتبادل أفضل الممارسات. سيكون هناك ما مجموعه 54 عارضًا يوضحون أحدث تقنيات التعليم ، بما فى ذلك 14 شركة بريطانية ، مما يعكس حقيقة أن المملكة المتحدة هى المستثمر الأول وأقرب شريك فى مصر فى هذا المجال.