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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:00 ص
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ماليزيا تدين الهجوم الإسرائيلى على المصلين فى المسجد الأقصى

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:39 ص
ماليزيا تدين الهجوم الإسرائيلى على المصلين فى المسجد الأقصى مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
(أ ش أ)
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أدانت ماليزيا اليوم الإثنين بشدة الهجوم الإسرائيلى على المسلمين فى المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة يوم الجمعة الماضى بدعوى البحث عن الشباب الذين ألقوا الحجارة والألعاب النارية على قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن نائبة رئيس الوزراء الدكتورة وان عزيزة إسماعيل حثت المجتمع الدولى على الوحدة لوقف هذه الأعمال المشينة فى أماكن العبادة.

وأضافت :"هل استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية مناسب لرد اعمال رمى الحجارة والألعاب النارية، هل هذا العمل مبرر فى مكان للعبادة؟ ينبغى على المجتمع الدولى ألا يتغاضى عن هذه الأعمال".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية على المصلين عقب أدائهم صلاة الجمعة الأخيرة فى المسجد الأقصى.

 


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