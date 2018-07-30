video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤسسة خيرية تمنح قسم الإطفاء اليونانى 25 مليون يورو لدعم مكافحة الحرائق

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:28 م
مؤسسة خيرية تمنح قسم الإطفاء اليونانى 25 مليون يورو لدعم مكافحة الحرائق وحدات مكافحة النيران فى اليونان
أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت مؤسسة "ستافروس نياركوس" الخيرية في اليونان ، اليوم الاثنين ، أنها ستدعم عمل قسم الإطفاء اليوناني بـ 25 مليون يورو من أجل المساهمة في عمل أولئك الذين يكافحون من أجل حماية السكان والموارد الطبيعية.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن المنحة تأتي عقب أسبوع من مقتل أكثر من 90 شخصاً في أسوأ حرائق غابات شهدتها اليونان خلال عقد من الزمان، وضربت منتجع "ماتي" شرقي أثينا.


وقالت المؤسسة المانحة - في بيان اليوم - إن المنحة ستغطي صيانة وإمكانية شراء المعدات لقسم مكافحة الحرائق، وكذلك برامج التدريب المصممة للمساهمة في منع حالات الطوارئ والاستجابة الفورية لها. 


وأضافت "إن هذه المأساة الوطنية، التي كلفت حياة الكثير من الناس ودمرت منازل الآلاف ، تتطلب منا جميعا، كمجتمع ، إيجاد طرق لتقديم استجابة جماعية ، والأهم من ذلك أنها تتطلب جهداً جماعياً لمنع تكرار هذه الأحداث المأساوية التي أثرت في حياة العديد من مواطنينا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس اتخذ تحت ضغط شديد

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق فى اليونان إلى 91 شخصا على الأقل

غادة عبد الرازق النجمة الرايقة على شواطئ اليونان × 10 صور

فيديو وصور ..الهضبة عمرو دياب باللوك الجديد بصحبة دينا الشربينى فى اليونان

اليونان تبدأ دفن ضحايا حرائق الغابات وسط انتقادات حادة للحكومة

اليونان

أخبار اليونان

حرائق الغابات




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة