مؤسسة خيرية تمنح قسم الإطفاء اليونانى 25 مليون يورو لدعم مكافحة الحرائق

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أعلنت مؤسسة "ستافروس نياركوس" الخيرية في اليونان ، اليوم الاثنين ، أنها ستدعم عمل قسم الإطفاء اليوناني بـ 25 مليون يورو من أجل المساهمة في عمل أولئك الذين يكافحون من أجل حماية السكان والموارد الطبيعية.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن المنحة تأتي عقب أسبوع من مقتل أكثر من 90 شخصاً في أسوأ حرائق غابات شهدتها اليونان خلال عقد من الزمان، وضربت منتجع "ماتي" شرقي أثينا.



وقالت المؤسسة المانحة - في بيان اليوم - إن المنحة ستغطي صيانة وإمكانية شراء المعدات لقسم مكافحة الحرائق، وكذلك برامج التدريب المصممة للمساهمة في منع حالات الطوارئ والاستجابة الفورية لها.



وأضافت "إن هذه المأساة الوطنية، التي كلفت حياة الكثير من الناس ودمرت منازل الآلاف ، تتطلب منا جميعا، كمجتمع ، إيجاد طرق لتقديم استجابة جماعية ، والأهم من ذلك أنها تتطلب جهداً جماعياً لمنع تكرار هذه الأحداث المأساوية التي أثرت في حياة العديد من مواطنينا".