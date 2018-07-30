لجنه بالطب الوقائى للاطمئنان على الاشتراطات الصحية والبيئية لدار أيتام بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة برئاسته من قطاع الطب الوقائى وإدارة النفايات الخطرة وصحة البيئة ومراقبة الأغذية بمديريه الشئون الصحية للاطمئنان على الاشتراطات الصحية والبيئية وسلامه الأغذية المقدمة للأطفال اليتامى بمؤسسه تربيه البنين بالمنصورة، فى إطار الخطة الشاملة لرفع كفاءة مؤسسات دور رعاية الايتام بنطاق المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المتنوعة للأطفال اليتامى على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ، فى بيان أن اللجنة قامت بفحص مطبخ الدار ومخزن الأغذية واطمأنت على تمام كافه التجهيزات ومستوى النظافة ووجود شهادات صحيه للعاملين بالمطبخ والمخزن، مشيراً إلى أنه تم مراجعه نتائج عينات المياه المحسوبة منذ يناير 2018 ووجدت جميعها مطابقه للمواصفات القياسية، كما تم فحص أعمال العيادة الطبية بالدار والاطمئنان على جاهزيتها ووجود ملفات طبيه لكل طفل، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على الأطفال وصرف العلاج المناسب لبعض الحالات مجانا.

ووجه محافظ الدقهلية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، بمتابعه تنفيذ عدد من التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة المشار إليها شملت أهمية اتباع الجدول الغذائى الخاص بنوعيه وكمية الأطعمة طبقا لسن وحالة الأطفال تحت إشراف إدارة التغذية بمديريه الشئون الصحية، توفير المطهرات اللازمة لدورات المياه بالدار على مدار 24 ساعه حفاظا على صحة الأطفال من العدوى، توفير دواليب وكمودينيات ليتثنى وضع ملابس ومفروشات كل طفل بخزينه منفصله، تغيير خط صرف أحواض الغسيل بالمطبخ، وضع أسلاك ضيقه النسيج على النوافذ بالدار، توفير صناديق قمامه متطورة بغطاء تعمل بالقدم حرصا على عدم تلوث أيدى الأطفال من لمس القمامة.

وأكد الشعراوي، على أهمية استمرارية ومتابعة تنفيذ الخطة المشار إليها بكافة دور رعاية الأيتام على مستوى المحافظة بالتعاون مع قطاع التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية التى تقع فى نطاقها تلك المؤسسات ضمانا لرفع كفاءة كافه الخدمات المقدمة لليتامى بهذه المؤسسات.



مؤسسه تربيه البنين بالمنصورة



مؤسسه تربيه البنين بالمنصورة



مؤسسه تربيه البنين بالمنصورة



مؤسسه تربيه البنين بالمنصورة



مؤسسه تربيه البنين بالمنصورة