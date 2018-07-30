لجنة أراضى الدولة: إزالة تعديات على مليون و500 ألف متر خلال 9 أيام

واصلت قوات انفاذ القانون الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف أراضى الدولة وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث وصل عدد حالات الإزالة فى المدة من 21 إلى 29 يوليو الحالى، 2422 حالة مخالفة على أراضى مبانى بإجمالى مساحة مليون و 581 ألف متر مربع.

كما أزالت قوات إنفاذ القانون 483 حالة تعد على أراضى زراعية مخالفة، بإجمالى 23 ألف فدان.

وأكد تقرير لغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية استمرار موجة الإزالات فى كل المحافظات بالتنسيق المتابعة من خلال هيئة عمليات القوات المسلحة والتزام تطبيق القانون على جميع الحالات بما يضمن استعادة حق الدولة.