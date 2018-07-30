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قيادى منشق عن الإخوان يحدد 9 شروط للمصالحة مع الجماعة.. تعرف عليها

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:30 ص
قيادى منشق عن الإخوان يحدد 9 شروط للمصالحة مع الجماعة.. تعرف عليها ابراهيم ربيع القيادى المنشق عن جماعة الإخوان
كتب كامل كامل
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علق إبراهيم ربيع، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، على المصالحة مع تنظيم الإخوان الإرهابى، قائلا:" المصالحة مع الأفاعى غير ممكنة حتى لو أردنا.. وزير الخارجية المصري سامح شكرى أعلنها فى أحد حوارته الصحفية وقال لا مصالحة مع الأفاعى ولا وجود لدولة موازية بعد الأن".

وأضاف "ربيع" فى تصريحات له، "أى دولة محترمة لن تقبل بدولة موازية تنازعها الولاء والانتماء"، متابعاً:" أى دولة محترمة لن تقبل بتنظيم سرى إرهابى يسرق مستقبل مواطنيها ويغتال روحهم المعنوية ويقتل الانتماء والهوية ويقوم بتذويب الشخصية المصرية.. لن يقبل هذا تحت أى مسمى أو تبرير".

وتابع: "التنظيم الأن يعانى الموت السريري ويريد رعاته الرسميون إسعافه وضخ المحاليل فى عروقه ويلحون على المزاج العام المصري والضمير الجمعى الوطني لكى يخترقوا جدار الممانعة لعودة التنظيم لحياة المصريين".

وحدد القيادى المنشق عدة شروط على التنظيم إتباعها إن أراد تصحيح الأوضاع ومصالحة المصريين، وهى:

1 - تفكيك التنظيم داخل البلاد وتسليم السلطات الأمنية خريطة التنظيم فى كل محافظات مصر

2 - تسليم السلطات المصرية خريطة الاستثمارات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم فى داخل البلاد

3 - تسليم السلطات المصرية خريطة التحالفات بين التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية

وغير الإرهابية المتواجدة داخل البلاد.

4 - إعلان تفكيك التنظيم الدولى للإخوان أو على الأقل الانسحاب منه وعدم الاعتراف به.

5 - تسليم السلطات المصرية وثائق وخريطة التحالفات بين التنظيم والدول الداعمة له  تمويلا وإعلاميا ومخابراتيا وإيواءً.

6 - تسليم السلطات المصرية خريطة الاستثمارات الدولية والكيانات الاقتصادية  خارج القطر المصري

7 - تسليم السلطات المصرية كل العناصر الهاربة الصادر ضدها أحكام قضائية

8 - إعلان اعترافه بشرعية كل الإجراءات التى تم اتخاذها منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الأن وإعلان خضوعه للقانون المصرى.

9 - إعلان مسؤوليتهم السياسية والجنائية عن كل العمليات التى نفذها منتسبى التنظيم فى مصر.

وأكد، أننا لا نمل من تكرار أن هذا التنظيم فى الأساس تم تكوينه بالمخالفة الصارخة لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية ليكون دولة موازية وآن الأوان لإنهاء كل كيان موازى لتحرير الانتماء الوطنى وإزالة أثار العدوان الإخوانى على الشخصية المصرية.


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