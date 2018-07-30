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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 6 ساعات تبدأ 12 مساء الجمعة المقبل

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:16 م
قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 6 ساعات تبدأ 12 مساء الجمعة المقبل انقطاع مياه-ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 3/8/2018 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 4/8/2018 لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع شارل ديجول "الجيزة سابقاً" واستكمال تحويل الخط  قطر 600مم .
 
والمناطق المتأثرة هى "بين السرايات -  شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - منطقة ميدان الجيزة -  نطاق حى الدقى-  نطاق حى العجوزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة "
 
وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين.
 
كما تهيب المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع .
 

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