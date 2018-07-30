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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:48 ص
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قريبًا.. إنشاء مركزًا لتدريب قيادات الإدارة المحلية بجامعة سوهاج

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:47 ص
قريبًا.. إنشاء مركزًا لتدريب قيادات الإدارة المحلية بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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ناقش الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتور محمود الخطيب أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعه حلوان، المسودة النهائية لإنشاء مركز "تدريب قيادات الإدارة المحلية"، وذلك خلال الإجتماع الذي جمعهما بإستراحة الجامعة بالقاهرة .
 
وأوضح رئيس الجامعة، أنه تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةن وترجمة سريعة لرؤيته بتفعيل دور الجامعات في التنمية في كل قطاعات ومؤسسات الدولة، جاءت فكرة إنشاء المركز، والذي يهدف إلي تنمية مهارات قيادات الإدارة المحلية من رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الوحدات القروية، ومديري الإدارات، بالإضافة إلى الراغبين في الترشح للمجالس المحلية الشعبية حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بأعمالهم اليومية .
 
و اضاف عزيز، أنه يهدف أيضاً ليكون مركز تميز لمحافظات الصعيد فى الإدارة المحلية، حيث أنه يقدم بعد إجراءات تأسيسه مجموعة من الحزم التدريبية لراغبي العمل بالتنمية المحلية، وقيادات المجالس الشعبية المحلية، لتحقيق التنمية المجتمعية، وتأهيل جيل قادر على قياده المحليات في الفترة المقبلة.
 
 

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