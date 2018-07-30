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قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:07 م
قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الإستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة، ونوابه.

كما ينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحمد محمود أحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

كما يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة، كل من الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.

 


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