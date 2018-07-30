فيديو وصور .. اضبط مخالفة.. الحشائش تغلق فرع ترعة طنسا الأيمن ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

يعانى مزارعو زمام قرية الوقف التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط بمركز بنى سويف، من قلة مياه الرى الواردة إلى الأراضى الزراعية الخاصة بهم.

واشتكى الأهالى من إغلاق الحشائش لترعة فرع طنسا الأيمن المغذى للقرية، وانتشار للحشائش فى مجرى الترعة.

وقال أبو بكر عويس، أحد مزارعى المنطقة، إن "الترعة مغطاة بالحشائش منذ أشهر كثيرة واشتكينا كثيراً لمديرية الرى التى وعدتنا بإرسال كراكات لتنظيف الترعة، إلا أنه لم يحدث شئ حتى الآن".

وأضاف أبو بكر لـ"اليوم السابع"، أن الأراضى التابعة لزمام قرية الوقف تعانى من ندرة مياه الرى القادمة إليها من ترعة فرع طنسا الأيمن، مشيراً إلى أن المياه تصل بصعوبة بالغة إلى المجارى المتفرعة من الترعة.

فيما أشارالمهندس على عبدالحفيظ، وكيل وزارة الرى بمحافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فور تلقيه الشكوى أصدر تعليماته اليوم بسرعة إسناد عملية التطهير الفورية والانتهاء منها فى خلال فترة زمنية قصيرة .



اغلاق الحشائش لمحيط الترعة



ندرة مياه الرى بترعة طنسا



اغلاق الحشائش لمحيط الترعة



اغلاق الحشائش لمحيط الترعة