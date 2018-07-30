video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. وزير الكهرباء: تعميم عدادات ذكية تكشف سارقى التيار وقرئتها من مركز التحكم

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:26 م
فيديو.. وزير الكهرباء: تعميم عدادات ذكية تكشف سارقى التيار وقرئتها من مركز التحكم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على تجربة العدادات الذكية التى تستطيع قياس استخدام المستهلك ومن يقوم بسرقة التيار أو يستخدم التيار بطريقة غير شرعية من مركز التحكم، موضحاً أن التجربة قائمة على 250 ألف عداد وسيتم الإنتهاء منها بنهاية الربع الأول من العام القادم.

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سيتم تعميم هذه التجربة بعد الانتهاء تقيميها، وتابع:"أنا عارف فى فيه مشكلة فى القراءات والتحصيل والتجربة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين".

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن عدد الكاشفين والمحصلين حوالى 20 ألف موظف ونحن فى حاجة إلى عمالة أكثر من ذلك وما يمنعنا هو أننا مقدمين على منظومة رقمية تكنولوجية سيتناسب معها عدد العاملين الآن.

وفى سياق آخر قال وزير الكهرباء، إن الوزارة لها مستحقات بلغت30 مليار جنيه لدى الوزارت والهيئات ووزارة الكهرباء مديونة بـ 115 مليار جنيه لوزارة البترول، وتابع:" وانا قولت مش عاوزها خلوها تروح للبترول واتفقت مع المالية على ذلك..وصدر قرار من رئيس الوزراء بفض التشابكات المالية بين الوزارات"، مؤكداً أن فواتير استهلاك الكهرباء للمساجد والكنائس تدفع من موازنة المحليات بالمحافظات.

واستكمل وزير الكهرباء : أن مصر تعمل على توليد 28٠٠ ميجا  من الطاقة الكهرومائية، مشدداً على أن   رقم جيد جدا ،وتابع:"وتم التنسيق مع وزير الرى ان اى منطقة نقدر نواد منها طاقة كهرومائية حتى لو1 ميجا هنستغلها  ..والسد العالى قدرته 2500 ميجا وات وبنعتمد عليه فى الجنوب بشكل تام".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وزير الكهرباء: أتلقى شكاوى من المواطنين على تليفونى الخاص وأحولها للخط الساخن

وزير الكهرباء: الرئيس لا يقبل بأنصاف الحلول وفاوض "سيمنز" على أقل سعر

وزير الكهرباء

السد العالى

الطاقة

محمد شاكر

عدادات ذكية

مساجد

كنائس




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة