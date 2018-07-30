فيديو.. وزير الكهرباء: تعميم عدادات ذكية تكشف سارقى التيار وقرئتها من مركز التحكم

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على تجربة العدادات الذكية التى تستطيع قياس استخدام المستهلك ومن يقوم بسرقة التيار أو يستخدم التيار بطريقة غير شرعية من مركز التحكم، موضحاً أن التجربة قائمة على 250 ألف عداد وسيتم الإنتهاء منها بنهاية الربع الأول من العام القادم.

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سيتم تعميم هذه التجربة بعد الانتهاء تقيميها، وتابع:"أنا عارف فى فيه مشكلة فى القراءات والتحصيل والتجربة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين".

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن عدد الكاشفين والمحصلين حوالى 20 ألف موظف ونحن فى حاجة إلى عمالة أكثر من ذلك وما يمنعنا هو أننا مقدمين على منظومة رقمية تكنولوجية سيتناسب معها عدد العاملين الآن.

وفى سياق آخر قال وزير الكهرباء، إن الوزارة لها مستحقات بلغت30 مليار جنيه لدى الوزارت والهيئات ووزارة الكهرباء مديونة بـ 115 مليار جنيه لوزارة البترول، وتابع:" وانا قولت مش عاوزها خلوها تروح للبترول واتفقت مع المالية على ذلك..وصدر قرار من رئيس الوزراء بفض التشابكات المالية بين الوزارات"، مؤكداً أن فواتير استهلاك الكهرباء للمساجد والكنائس تدفع من موازنة المحليات بالمحافظات.

واستكمل وزير الكهرباء : أن مصر تعمل على توليد 28٠٠ ميجا من الطاقة الكهرومائية، مشدداً على أن رقم جيد جدا ،وتابع:"وتم التنسيق مع وزير الرى ان اى منطقة نقدر نواد منها طاقة كهرومائية حتى لو1 ميجا هنستغلها ..والسد العالى قدرته 2500 ميجا وات وبنعتمد عليه فى الجنوب بشكل تام".