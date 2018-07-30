فيديو.. أهالى الحالات الحرجة: لم ندفع مليما.. وكمل يا ريس والغلابة معاك

تغطية حوادث اليوم السابع

عدسات اليوم السابع لم تتوقف جولاتها المكوكية عبر محافظات مصر لرصد ومتابعة سير مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الحالات الحرجة بمستشفيات الشرطة، لتلتقى بمواطنين مرضى وأقاربهم وأبنائهم، من أجل متابعة واضحة بشفافية على أرض الواقع، والتقى اليوم السابع "إبراهيم" نجل سناء حسن عقب إجرائها لعملية قسطرة وتجهيزها لــ"عملية قلب مفتوح".

شهور من الجرى والمعاناة فى المستشفيات الحكومية، إلى أن علمت من الإعلام بالمبادرة، وأرسلت البيانات علي النت، وجاء الرد في أقل من 12 ساعة، ومنذ لحظة وصوله بوالدته لمستشفى الشرطة، قال إبراهيم "الناس كلها بتتحرك وبتعمل اللى عليها وأفضل الأطباء وأحدث الأجهزة" .

وعاتب إبراهيم الإعلام، قائلاً " الإعلام بيظلم إنجازات الرئيس واللي يقول بطبل مش عيب اني أطبل لبلدي، ومش عايز أبقى سوريا ولا العراق، ويكفى إنه بمجرد مرض والدتى دخلت مستشفى الشرطة ولم أتحمل مليم، فى حين أن تكاليف علاج والدتى فى المستشفيات من 110 إلى 170 ألف جنيه"

كما وجه إبراهيم، رسالة للرئيس السيسى، قائلا: "تشكر وحقك علينا، أنت اديتنا حقنا وحتى لو بعض المغفلين معرفوش إننا أخدنا حقنا، يا ريس كمل واتحرك ربنا ساندك ودعوات الغلابة وأصحاب القدرات الخاصة اللى ربنا أكرمك بيهم، وبدل ما نقول عليهم معاقين، لا أنت رفعت رأسهم ووصفتهم أنهم أصحاب قدرات خاصة والغلابة اللى رزقت من تكافل وكرامة بدل مد اليد، معلش واحدة واحدة بنقوم ونتحرك، كان مخطط لبلدنا تبقى خرابة".

وتابع إبراهيم:"لما احتجت للبلد وقفت جنبى، ودموعى دموع فرحة ببلدى، ويكفى بخرج من بيتى وأهل بيتى مرتاحين، وبابى مفتوح من غير خوف، وإحساس بالأمان، وعلى يقين أن الخير قادم بس نصبر شوية".