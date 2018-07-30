فيديو.. أصحاب الحالات الحرجة: المبادرة معجزة والرئيس بيعمل كل حاجه بنفسه

تغطية حوادث اليوم السابع

انطلقت عدسات اليوم السابع فى جولات عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة علاج الحالات الحرجة بمستشفيات الشرطة ، والقضاء على قائمة الانتظار ، وتخصيص خط ساخن للمواطنين من أجل التواصل، للقاء أولى الحالات الحرجة عقب تلقيها العلاج وخضوعها للجراحة.

فايز أبو سعده

فايز أبو سعده تعرضت لنوبة جلطة أول فبراير وتوجهت لعناية مركز لمدة يومين وعلاج ، المريض يحتاج قسطرة تشخيصية وللاسف المستشفى الميرة "مافيش"، وفى ظل إمكانياتى التى لا تسمح توجهت للعلاج على نفقة الدولة، بمستشفى جيهان بسيدى بشر، ولكن المعاملة وطول الإجراءات أصابتنى بالإحباط.

وقال لم أصدق أو أهتم بالمبادرة لما أصابنى من إحباط، ولكن من سعى اليها زوجتى وشقيقتها ، وقاموا بإجراء الاتصال وكانت المفاجئة غير المتوقعة أنه فى اليوم التالى للاتصال مباشرتاً تم تحديد موعد، ضم 5 حالات أنا واحد منهم وكان فى استقبالنا داخل مستشفى الشرطة بالاسكندرية مساعدى وزير الداخلية والصحة و"ناس من طرف" الرئيس، وستقبال مشرف من على الباب، وبدأت القناعة ان "الموضوع بجد"، وأخبرنا المسئولين "احنا جاين من عند الرئيس والريس موصى عليكوا"

وتابع" ناس كثير متعرفش حاجه عن المبادرة والسبب الاحباط وعدم المصداقية وإلى جانب أن هناك من يتعمدون إحباط الإنجازات بالإشاعات

وتمنى "فايز" أن يحظى "الرئيس" بزمرة من الاعلام القوى لأن "الإعلام" ضعيف ومقصر فى حق إنجازات الرئيس والدولة قائلاً "مش مبين حاجه ولو مش هيوضح الصورة بناقص إحنا نعمل إعلام".

وأعرب "فايز" عن سعادته قائلاً: "مبسوط ان البلد فيها حاجة" ومشفق علي الرئيس "لأنه بيعمل كل حاجه بنفسه ولازم هو يشاور عشان الحاجة تتنفذ، ربنا يعطيه الصحة لأنه ابن مصر وعايز مصر زى ما قال أم الدنيا تبقى أد الدنيا بجد".

أحمد عجمى

أحمد عجمى "مواطن سكندرى قائمة الانتظار الموجودة بالمستشفيات الحكومية "طويلة وعريضة" منذ فترات طويلة، والمبادرة حققت المعجزة وخلال ساعات المريض يعود لمسكنه، ولكن "عتابى" على الإعلام الذى يتطلب منه إبراز مثل هذه الإنجازات بالصورة الكافيه، ولقد تعايشت عن قرب خلال هذا الأسبوع مع حالات حرجة تلقت بالفعل العلاج والرعاية، وخضعت لعمليات جراحية فى ظل المبادرة، وعادت إلى منازلها فى أقل من 24 ساعة.

وتسائل لماذا لا يكون توجه وحرص الإعلام إلى إظهار الإيجابيات وغرس التفاؤل لدى المواطن بديلاً عن تناول "السلبيات والغلاء والأسعار"

منى عكاشة





منى عكاشة رئيس جمعية أكاديمية مصر العرب الدولية للتنمية المستدامة مبادرة الرئيس لعلاج الحالات الحرجة فعالة جدا على أرض الواقع، إلا أن غالبية المواطنين لا زالوا على عدم علم بها، نتيجة ان الاعلام لم يكثف الضؤ بالشكل الكافى عليها، حيث أن هذه المبادرة تستهدف طبقة عريضة من الشعب، ومفيدة للمرأة المعيلة، للحالات الحرجه من البسطاء الغير قادرين، وذوى الدخل المحدود

وتساءلت لماذا الاهتمام بانجازات صغيرة ونسعى إلى "تضخيمها"، فى حين لا تحظى الإنجازات التى تمس المواطن والطبقة الفقيرة التى فى أشد الاحتياج لها بالقدر الذى تستحقه من الاهتمام، ومنها مبادرة علاج الحالات الحرجة، مطالبة الإعلام بضرورة تكثيف الضوء على إنجازات الرئيس والدولة .