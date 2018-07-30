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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:00 ص
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فى 10 معلومات.. تعرف على ضوابط وشكل منظومة التعليم الجديدة لرياض الأطفال

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:00 ص
فى 10 معلومات.. تعرف على ضوابط وشكل منظومة التعليم الجديدة لرياض الأطفال طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات أبرز ضوابط وملامح تلك المنظومة.
 
1- تبدأ الدراسة فى الصف الأول الأبتدائى ورياض الأطفال فى 1 سبتمبر.
2- للطالب فى الصف الأول الأبتدائى 4 كتب.
3- الكتب عبارة عن الباقة وهى العلوم والرياضيات والدراسات وأنشطة تحث على بناء الشخصية والحث الوطنى.
4-  كتاب اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية منفصلة كل كتاب بمفرده. 
5- لا توجد امتحانات حتى الصف الثالث الإبتدائي. 
6- النظام الجديد يطبق على مدارس اللغات الخاصة والعربى والقومية وكل أنواع المدارس. 
7- كل مدرسة سوف تدرس بلغتها.
8- تدريس اللغات فى المدارس الحكومية واليابانية من الصف الأول الإعدادى.
9- تقييم دورى للأطفال حتى الثالث الابتدائى بشكل مختلف عن الامتحانات الحالية.
10 - اللغة الإنجليزية مادة أساسية يدرسها الطالب منذ رياض الأطفال.

 


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