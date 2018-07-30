فى 10 معلومات.. تعرف على ضوابط وشكل منظومة التعليم الجديدة لرياض الأطفال

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات أبرز ضوابط وملامح تلك المنظومة.

1- تبدأ الدراسة فى الصف الأول الأبتدائى ورياض الأطفال فى 1 سبتمبر.

2- للطالب فى الصف الأول الأبتدائى 4 كتب.

3- الكتب عبارة عن الباقة وهى العلوم والرياضيات والدراسات وأنشطة تحث على بناء الشخصية والحث الوطنى.

4- كتاب اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية منفصلة كل كتاب بمفرده.

5- لا توجد امتحانات حتى الصف الثالث الإبتدائي.

6- النظام الجديد يطبق على مدارس اللغات الخاصة والعربى والقومية وكل أنواع المدارس.

7- كل مدرسة سوف تدرس بلغتها.

8- تدريس اللغات فى المدارس الحكومية واليابانية من الصف الأول الإعدادى.

9- تقييم دورى للأطفال حتى الثالث الابتدائى بشكل مختلف عن الامتحانات الحالية.

10 - اللغة الإنجليزية مادة أساسية يدرسها الطالب منذ رياض الأطفال.