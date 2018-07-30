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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:24 م
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فرنسا: النيابة تتهم طفل 10سنوات بتعمد إشعال حريق أدى إلى وفاة أم وأطفالها

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:19 م
فرنسا: النيابة تتهم طفل 10سنوات بتعمد إشعال حريق أدى إلى وفاة أم وأطفالها الشرطة الفرنسية
أ ش أ
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وجهت النيابة الفرنسية، اليوم الاثنين، الاتهام لطفل عمره عشر سنوات بتعمد إشعال حريق أدى إلى وفاة أم وأطفالها الثلاثة ببلدة "اوبرفيليه" بمنطقة "سين-سان-دوني" بالضاحية الشمالية لباريس.

وذكر مصدر قضائى أن التحريات أثبتت استخدام هذا الطفل قداحة لإضرام النار فى قطعة قماش وخرج الأمر عن سيطرته ما أدى إلى انتشار النيران بعدة طوابق ببرج سكنى تابع للإسكان الشعبى ببلدة اوبرفيليه.

وأكد المصدر القضائى أن هذا الطفل لن يخضع للمحاكمة لصغر سنه وأنه تقرر إبعاده عن منطقة "سين-سان-دوني"، التى وقع بها الحادث.

 

 


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الشرطة الفرنسية

فرنسا

إشعال حريق




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