فرقة "آر تى النوبة" والفنانة فايا يونان بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

تبدأ فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان الصيف الدولى السادس عشر بمكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 30 يوليو، بحفل موسيقى لفرقة "آر تي نوبة"، والتي تأسست بهدف إحياء الفن والتراث الموسيقى النوبى والحفاظ عليه وتطويره وتقديمه بشكل جديد يتواكب مع العصر الحالي.

أما يوم الثلاثاء 31 يوليو، يُقام حفل موسيقي لفرقة "شارموفرز"، وهي فرقة ترفع شعار "نحن سعداء بسبب الموسيقى"، حيث تقدم أغانيها بين موسيقى البوب والفانك والريجي، وقد أطلقت مؤخرًا أجدد أغانيها المصورة "مفتقد الحبيبة". ويُقدم في نفس اليوم العرض المسرحي "ديستوبيا VR" الذي يقدم رؤية معاصرة لعالمنا اليوم، حيث توضح مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة على حضارتنا ومدى رغبة كل شخص بالاختلاف عن الآخر وصنع بصمته. وقد حصل هذا العرض على جوائز في مهرجان الحرية المسرحي لأفضل عرض ثان وأفضل كوريجراف.

ويقام يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس الحفل الموسيقي لفريق "أندروميدا"، الذي أسسه كل من، عمرو حسن وإيهاب القلعي، ويقدم أغاني الروك الكلاسيكية، خاصة أغاني الفريق الشهير (بينك فلويد)، وقد حصل الفريق على الجائزة الأولى في مسابقة مارلوبور لموسيقى الروك عام 1994.

وتقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 2 أغسطس، حفلها الموسيقي "أغاني العصر الذهبي"، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، حيث تقدم باقة متنوعة من أشهر أغاني المسرحيات الغنائية الغربية "الميوزيكالز" وأغاني "الأولديز". ويوم الجمعة، 3 أغسطس، يُقام الحفل الموسيقي للفنانة السورية السويدية (فايا يونان)، والتي تحمل موسيقاها دفء أنغام الشرق.

كما يُقام يوم السبت 4 أغسطس، الحفل الموسيقي لفرقة عمدان النور "جازاجا"، والتي تأسست عام 2011 على يد الفنان يحيى نديم، وهي تقدم إبداعات غنائية حديثة مبنية على موروثاتنا المصرية القديمة بطعم موسيقى القرن الحادي والعشرين.

وسُيختتم الأسبوع الثالث لمهرجان الصيف الدولي السادس عشر يوم الأحد 5 أغسطس، بيوم العائلة، والذي سيتضمن ورش عمل فنية وأنشطة ومحاضرات توعوية للأطفال وذويهم وعرض مريونت "مسرح السيرة". وفي نفس اليوم يأتي العرض السينمائي لفيلم "جول وجيم"، للمخرج الفرنسي الكبير "فرنسوا تروفو"، والذي يُعد أيقونة الموجة الفرنسية الجديدة في بداية الستينيات.

جدير بالذكر، أن مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية كان قد أطلق مهرجان الصيف الدولي السادس عشر منذ يوم الاثنين 16 يوليو، والذي يُقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية بنك التعمير والإسكان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت 18 أغسطس 2018.