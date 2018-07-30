طلقة طائشة تقتل طفلا أثناء عبثه بفرد خرطوش فى الحوامدية

كتب ــ بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بالرأس فى الحوامدية، وكشفت التحريات أنه أثناء عبث الطفل بفرد خرطوش أصاب نفسه، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث الحوامدية بلاغا يفيد مقتل طفل يدعى " محمد. ي " 11 سنة نتيجة إصابته بطلق ناري داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن الضحية أثناء عبثه بفرد خرطوش خرجت طلقة أصابته برأسه مما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على السلاح الناري، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.