طالبة ثانوية بالإسكندرية تتهم الكنترول بالتلاعب فى أوراق الإجابة.. والتعليم تحقق

الإسكندرية جاكلين منير

تقدمت طالبة ثانوية عامة فى الإسكندرية تدعى منار عبد المحسن الطالبة بمدرسة إيزيس الثانوية بنات الاسكندرية، شعبة رياضة، بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم، تفيد تغيير أوراق إجاباتها فى امتحان الثانوية العامة ورسوبها فى جميع المواد التطبيقية التى تؤهلها للالتحاق بإحدى كليات القمة وخاصة كلية الهندسة - على حد قولها.

و تقول منار عبد المحسن على، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " : فوجئت بالرسوب فى المواد التطبيقية جميعها مثل الرياضيات والفيزياء، وهى المواد التى تؤهلنى لتحقيق حلم حياتى بالالتحاق بكلية الهندسة، وهو ما أصابنى بالصدمة، خاصة وأنا أعلم أنى أديت تلك الامتحانات بشكل جيد، ولم أجد صعوبة فى حلها".

و أضافت منار قائلة: " طالبت بإعادة تصحيح تلك المواد التى فوجئت برسوبى بها، و بالفعل حصلت على درجات متفوقة فى مواد اللغات، لكن فوجئت برسوبى فى المواد التطبيقية للرياضيات و الفيزياء، فتوجهت مع شقيقتى، الى مقر الكنترول الرئيسى للثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بمدرسة نبوية موسى بمنطقة باب شرق، و طالبت بالاطلاع على أوراق إجابتى، وفوجئت بأنها لا تخصنى والخط فى الإجابة ليس بخطى، و تقريبا الورقة خالية من الحل والحل لبعض المسائل البسيطة حل خطأ".

واستطردت قائلة: " طلبت منى شقيقتى الكتابة أمام الجميع بخطى بورقة خارجية للمقارنة بين خطى والخط المكتوب بورقة الإجابة المنسوبة إلى بالخطأ، و بالفعل كتبت أمام الجميع ، الا أن رئيس الكنترول رفض الأخذ بالنتيجة، مشيرا إلى أن التظلم الذى تقدمت به سيتم توجيهه مع أوراق الإجابة إلى الوزارة بالقاهرة، للبت فى الأمر.

من جانبة قال عبد المحسن على الحضرى مدير عام التعليم الفنى فى وزارة الصناعة ووالد الطالبة منار، أنة لم يكن يتوقع رسوب ابنته، خاصة أنها من المتفوقات فى طوال مراحلها التعليمية".

و قال: "تقدمت بطلب و تظلم إلى وزارة التربية و التعليم لمراجعة واعادة تصحيح 7 مواد من مواد الثانوية العامة لابنتى هذا العام، وبالفعل تم تحديد ميعاد المراجعة فى 18يوليه، وعندما توجهت مع ابنتى لمراجعة السبع مواد كانت المفاجئة، ان ابنتى قد حصلت على الدرجات النهائية فى اللغات واللغة العربية، وراسبة فى مواد التخصص المؤهلة لكلية الهندسة.

و أكد والد الطالبة منار، على أن اوراق الإجابة التى عرضت عليه لمواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء عبارة عن ورق شبة فارغ والخط غير الخط الخاص بابنته مما يدل على تبديل أوراق الإجابات .

وقال :" عندما تم الاعتراض على هذه المهزلة كان الهجوم علينا من العاملين بالكنترول لاقناعنا بان هذا هو ورق ابنتى ، فقمت بالتوجة الى قسم باب شرق بالاسكندرية وتحرير محضر بالوقعة يحمل رقم 5771 قسم باب شرق متهما فيه رئيس الكنترول بمدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بالاسكندرية بتبديل ورق اجابات ابنتى ، كما قمت بتحريك دعوى قضائية ".

واضاف :" قمت ايضا بتقديم شكوى بخدمة المواطنين لدى وزير التربية والتعليم بالقاهرة و رئاسة الوزراء، مطالبا بفتح باب التحقيق فى الامر إعادة حق إبنته.

من جانبها، قالت أمال عبد الظاهر ، وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ، أن التعامل مع مثل تلك الحالات يتم من خلال البت فى التظلمات، حيث يتم حاليا قبول تلك التظلمات والرد عليها فى موعد 11أغسطس القادم.

وأكدت وكيل وزارة التربية و التعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة الطالبة منار سيتم انتداب لجنة وزارية من القاهرة لفحص أوراق إجابات الطالبة، ويتم إرفاقها بالتقرير الخاص بالواقعة لفحص الشكوى والبت فيها، بالإضافة إلى أن اللجنة الوزارية ستتضمن عضوية أحد أطباء الطب الشرعى للكشف عن حقيقة خط الطالبة ومقارنته بورقة الإجابة المنسوب إليها.



الطالبة منار عبد المحسن



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