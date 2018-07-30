ضبط 72 سيارة ودراجة نارية خلال حملة مرورية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 72 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 302 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 121 مخالفة انتظار خاطئ و ضبط 3 سيارات لتحاوز خط السير والتصالح فى 644 مخالفة فورية مقابل تحصيل 48650 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.