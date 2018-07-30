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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:10 م
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ضبط 72 سيارة ودراجة نارية خلال حملة مرورية بالغربية

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:38 م
ضبط 72 سيارة ودراجة نارية خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرور - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 72 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 302 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 121  مخالفة انتظار خاطئ و ضبط 3 سيارات لتحاوز خط السير والتصالح فى  644  مخالفة فورية مقابل تحصيل 48650  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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