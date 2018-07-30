ضبط 3 أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1520 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، وبمشاركة العميد محمد عبد الوهاب رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 3 أسلحة نارية " 2 طبنجة، فرد خرطوش"، وضبط 10 أسلحة بيضاء، وضبط 650 جرام حشيش، 600 قرص مخدر، 125 جرام هيروين، بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من إزالة 629 حالة إشغالات، وتمكنت مباحث التموين من تحرير 26 محضرًا متنوعًا، منهم 4 محاضر إنتاج خبز بلدى مخالف للمواصفات، و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار،و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع، و4 محاضر مزاول نشاط تجارى بدون تراخيص.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1520 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 دراجات بخاريه بدون لوحات معدنية، وضبط 3 حالات من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.