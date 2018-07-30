ضبط كوافيرة تدير شقة فى الأعمال المنافية بالآداب بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، ومباحث الآداب بقيادة العميد محمد منير، من ضبط كوافيرة تديرشقة فى الأعمال للآداب.

وردت معلومات مفادها بقيام رم ا تعمل كوافيرة وتستغل الشقة بمنطقة المندرة بحرى دائرة قسم شرطة ثان المنتزة، وتديرها فى الأعمال المنافية للآداب، واستقطاب العديد من النسوة وتسهيل دعارتهن للرجال بدون تمييز، وبأجرمادى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة والتى سبق اتهامها فى القضية رقم 12866 لسنة 1997 مشاجرة وضرب، والقضية رقم 661 لسنة 1993 آداب عامة، كما تم ضبط ا م م مندوبة مبيعات لممارسة الدعارة، وفى حالة تلبس، وم ش خ 21 سنة بائع بسنتر تجميل، و ا س ن 21 سنة عامل بصالون حلاقة، تم ضبط الثانية والثالث فى الشقة وفى حالة تلبس.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن ر م أ التى تعمل كوافيرة تدير الشقة فى أعمال الدعارة وبمقابل مادى تتفاضاه، وتم ضبط مبالغ مالى، و6 جهاز تليفون محمول، و1 خاتم ذهب ، 1 دبوس ذهب، وتم ترير محضر رقم 12427 جنح ثان المنتزة لسنة 2018.