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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:15 ص
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ضبط كمية من أحماض ومياه البطاريات بدون فواتير فى الغردقة

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:02 ص
ضبط كمية من أحماض ومياه البطاريات بدون فواتير فى الغردقة قطع غيار سيارات - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم التموين بالبحر الأحمر، من ضبط كمية كبيرة من حامض البطاريات ومياة البطاريات بدون فواتير داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء عصام العزب مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، اخطارا من مباحث التموين، يفيد ضبط 600 زجاجة مياه بطاريات بإجمالى 480 لتر، وكذا 360 جركن حامض للبطاريات بإجمالى 1440 لتر بدون فواتير ومجهولة المصدر، داخل إحدى شركات بيع البطاريات بالغردقة .تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7090 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 4 قضايا عدم إعلان عن أسعار، وأخرى خبز ناقص الوزن.

 


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