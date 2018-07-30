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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:24 ص
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ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات بطنطا

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:24 ص
ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات بطنطا اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن النقيب محمد الشباسى الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل مقيم مركز البدرشين – الجيزة اثناء استقلاله سيارة ميكروباص بكمين دفرة الحدودى مركز طنطا وبحوزته بندقية خرطوش و3طلقات لذات العيار.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بضبط أسامة ص م غ 21 سنة عامل أثناء استقلاله سيارة ميكروباص فى اتجاهه لمحافظة البحيرة وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش 12مم و3 طلقات خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح المضبوط والطلقات بدون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس، وأنه كان فى طريقه لحضور حفل عرس لأحد أقاربه بمحافظة البحيرة تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.


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