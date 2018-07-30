صور.. وقفة بالورود على ضحايا حادث تورونتو بكندا بمشاركة رئيس الوزراء

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شارك رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الإثنين فى وقفة بالورود على ضحايا حادث إطلاق النار والتى وقعت فجر الإثنين الماضى، فى مدينة تورونتو بشرق البلاد.

وقالت الشرطة فى بيان، إن امرأة والمسلح قتلوا فى عملية إطلاق النار، وأصيب 14 آخرين بينهم فتاة فى حالة حرجة.

وأطلق رجل النار على المواطنين فى الحى اليونانى بمدينة تورونتو، ثم انتحر، قبل أن تصل قوات الشرطة لمحيط الحادث.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابى عن مسؤوليته عن الهجوم، وقال التنظيم فى بيان "منفذ هجوم تورنتو جنوب شرقى كندا مساء الأحد المنصرم هو من جنود داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".



جانب من الوقفة



رئيس الوزراء الكندى



وقفة بالورو



وقفة بالورود على ضحايا تورونتو