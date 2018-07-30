صور.. موجابى يدلى بصوته فى أول انتخابات فى زيمبابوى منذ سقوطه

أ ف ب

ادلى رئيس زيمبابوى السابق روبرت موجابي بصوته، اليوم الاثنين، فى هرارى فى أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ إجباره على الاستقالة فى نوفمبر بعد 37 عاما أمضاها فى الحكم، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

واقترع موجابى (94 عاما) مع زوجته جرايس. ولدى خروجهما من مكتب الاقتراع فى مدرسة ابتدائية فى حي هايفيلد، حياهما أنصار للرئيس السابق الذى رفض الإدلاء بأى تصريح.



عدد من مؤيدى موجابى يلتفون حوله

موجابى وزوجته داخل لجنة الاقتراع

موجابى وزوجته

موجابى وسط حراسة مشددة

موجابى يدلى بصوته فى الانتخابات



موجابى بعد الإدلاء بصوته



موجابى دعا إلى عدم التصويت إلى حزبه قبل انطلاق الانتخابات



موجابى ممسكا بيد زوجته