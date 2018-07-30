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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:38 م
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صور.. لجنة وزارة النقل تعاين موقع إنشاء سلالم متحركة بمزلقان فى كفر الشيخ

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:34 م
صور.. لجنة وزارة النقل تعاين موقع إنشاء سلالم متحركة بمزلقان فى كفر الشيخ لجنة وزارة النقل تعاين منطقة مزلقان الوسطانى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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التقى المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بلجنة وزارة النقل والسكة الحديد، بمنطقة المزلقان الوسطانى بمدينة كفر الشيخ، لمعاينة موقع إنشاء نفق أو كوبرى بسلالم متحركة بمنطقة المزلقان الوسطانى بمدينة كفر الشيخ.

قال المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط، إن اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ وجه بإنشاء نفق أو كوبرى بسلالم متحركة بمنطقة المزلقان الوسطانى بمدينة كفر الشيخ، لتخفيف التكدس والزحام بهذا الموقع، وللتخفيف على الأطفال وكبار السن.

وأضاف عبدالستار ، لـ "اليوم السابع"، أنه تمت معاينة موقع المزلقان على الطبيعة، وتوجهت اللجنة إلى مقر محطة السكة الحديد بكفر الشيخ، وعُقد اجتماع بمكتب شريف دويدار رئيس الحركة بمحطة كفر الشيخ، للدراسة والتداول فى اتخاذ القرار، والعرض على المحافظ، لمخاطبة وزير النقل باعتماد المقترح.

 

اللجنة تتابع انشاء نفق أو سلالم متحركة
اللجنة تتابع انشاء نفق أو سلالم متحركة بمنطقة مزلقان الوسطانى

 

جانب من معاينة الجنة
جانب من معاينة الجنة

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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