صور.. عودة الوفد الثانى عشر من طلاب جامعة أسيوط من روسيا

أسيوط - محمود عجمى

كشف الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن عودة الوفد الثانى من طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية، لقضاء فترة دراسية خلال أجازة هذا الصيف، والذى يعد الفوج الثانى عشر من طلاب جامعة أسيوط، فى تاريخ العلاقات المتبادلة، وذلك فى إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة أسيوط، والجامعات الروسية، والتى يرجع تاريخها إلى أكثر من 23 عاما تم خلالها تبادل العشرات من الوفود الطلابية بين الجانبين.

وأوضح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق عام العلاقات بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية، ومدير مركز اللغة الروسية بجامعة أسيوط، أن الوفد يضم 14 طالبا من طلاب الجامعة الدارسين للغة الروسية بالمركز، وذلك تحت إشراف إبراهيم عبد التواب، مضيفا أن زيارة الوفد الطلابى تضمنت زيارة عدد من المدن الروسية، وأهم المعالم السياحية بها، مؤكدا على أهمية مثل تلك الزيارات فى إثراء البعدين الثقافى والتعليمى للطلاب والتعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن قرب، وزيارة جامعة بيتاجورسك الروسية، حيت تم استقبالهم من قبل رئيس الجامعة، بعد قضائهم فترة الدراسة، وإنهائهم للدورة الدراسية وتسليمهم الشهادات.

وفى سياق آخر، عقد مجلس جامعة أسيوط جلسته الدورية عن شهر يوليو وذلك بمشاركة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وبرئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، حيث تعد تلك الجلسة هى آخر جلسات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جعيص وبحضور الدكتور محمد عبد اللطيف وذلك لبلوغهما السن القانونية للمعاش.

وفى مستهل أعمال الجلسة أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على أهمية دور جامعة أسيوط كأحد المؤسسات التعليمية العريقة التى تخدم أبناء محافظة أسيوط فى كافة المجالات والتخصصات، مشددا على توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التنسيق مع الجامعات المصرية كشركاء فى تنمية الوطن وتقدمه.، مشيدًا بتعاون إدارة الجامعة الحالية برئاسة الدكتور أحمد جعيص والذى يمثل له قيمة إنسانية وإدارية ثمنية، متمينا له ولنائبه الدكتور محمد عبد اللطيف دوام الصحة والعافية.

كما توجه الدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط، بخالص شكره وتقديره للمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ولأعضاء مجلس الجامعة لحرصهم على تذليل العقبات وتيسير العمل داخل الجامعة وإسهامهم فى رفع راية جامعة أسيوط عاليًا، مؤكدًا على تشريفه وفخره برئاسة جامعة أسيوط خلال السنوات السابقة كواحدة من أعرق الجامعات المصرية ، دعياّ الله التوفيق والتقدم لإدارة الجامعة.

وفى السياق ذاته هنأ مجلس الجامعة كلًا من الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد لتوليها منصب قائم بعمل عميدة كلية الحاسبات والمعلومات وكذلك الدكتور محمد ثابت بدارى لتوليه قائم أعمال عميد كلية الفنون الجميلة، متمنيين لهم مزيد من التقدم والرقى.

كما وجه أعضاء المجلس الشكر والتحية للدكتور أحمد عبده جعيص ونائبه الدكتور محمد عبد اللطيف وذلك تقديرًا وعرفانًا لما بذلوه من عمل وجهد أثناء فترة عملهم بإدارة الجامعة والتى انتهت بانتهاء العام الجامعى 2017/2018، متمنين لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم.



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا



وفد طلاب جامعة أسيوط برحلة ثقافية بروسيا