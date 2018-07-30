صور.. عمومية "النيل للكبريت" توافق على بيع الأرض وخطوط الإنتاج

كتب عبد الحليم سالم

عقدت اليوم الإثنين الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة، بمقر نادى الشرقية للدخان، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.



اعضاء القابضة خلال الجمعية

ناقشت الجمعية إجراءات الانتهاء من تصفية الشركة، حيث استعرض طلعت أبو النصر "مصفى الشركة" ما تم من إجراءات لبيع 5 خطوط إنتاج كبريت المشط، والتى تم عرضها فى مزاد، ولم يتم البيع لتدنى السعر المعروض، خاصة إنه لا جدوى من الخطوط حاليا، موضحا إنه تم تقييم الخطوط والهنجر بنحو 1.25 مليون جنيه وأقصى سعر تم عرضه بلغ 450 ألف جنيه فقط.



جانب من اعمال الجمعية

وأضاف أنه تقدم عميل واحد للشراء، وتم التفاوض معه ورفع السعر حتى 750 ألف جنيه، مطالبا الجمعية بالموافقة على العرض، الذى يعادل 65% من التقيم ويقل 9% عن القيمة الدفترية للخطوط، مشيرًا إلى أن العميل دفع 349 ألف جنيه كمقدم لحين إتمام الإجراءات.



اللواء على صبرى وعماد حمدى ووليد الرشيدى

وقال عماد الدين مصطفى، أن تصفية الشركة استمر لفترة طويلة، وبالتالى لابد من الإسراع فى إجراءات البيع، خاصة أن خطوط إنتاج كبريت المشط تكنولوجيا قديمة ولا تعمل حاليا، ووافقت الجمعية على بيع الخطوط بـ750 ألف جنيه.

وعرض المصفى عملية بيع 56 ألف متر من أرض الشركة بمتوسط ما تم تقييمه بمعرفة جهتين حكوميتين فى منطقة محرم بك، لافتًا إلى إمكانية البيع لصالح بنك الاستثمار القومى لسداد ديون أو الشراكة، إلا أن الشراكة صعبة فى الوقت الراهن.



الدكتور جابر نصار خلال الجمعية

ومن جانبه، أكد وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة على أهمية أن يتم البيع مباشرة وليس نقل الأرض للشركة القابضة، حتى لا يتم دفع ضريبة تصل إلى 5% لأرض قيمتها نحو 500 مليون جنيه، مطالبا بالبيع أو الشراكة مباشرة من شركة النيل مع هيئة المجتمعات العمرانية حفاظا على المال العام.

ووافقت الجمعية على بيع الأرض، والتسوية مع بنك الاستثمار القومى أو دخولها فى شراكة مباشرة.

ويذكر أنه يجرى تصفية الشركة منذ نحو 16 عاما.