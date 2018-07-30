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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 ص
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صور.. بدء فرز الأصوات بانتخابات مالى الرئاسية وسط تدهور للوضع الأمني

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:27 ص
صور.. بدء فرز الأصوات بانتخابات مالى الرئاسية وسط تدهور للوضع الأمني بدء فرز الأصوات بانتخابات مالى
(رويترز)
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بدأت فى مالى عملية فرز الأصوات فى انتخابات رئاسية تحدد ما إذا كان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا سينال الثقة لولاية ثانية رغم انتشار أعمال العنف العرقية وعنف المتشددين الذى تفاقم على نحو كبير منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام.

وواجه كيتا أكثر من 20 مرشحا يتنافسون على الرئاسة فى البلد الذى يقع فى الصحراء الكبرى ومزقه تمرد الطوارق والتشدد فى المناطق الشمالية والوسطى منذ آخر انتخابات فى عام 2013.

وأدى انعدام الأمن إلى عدم إجراء الانتخابات فى بعض مناطق البلاد، وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبى الحكومة أمس السبت على نشر قائمة بالأماكن التى لن يتسنى فيها التصويت، وذلك لتهدئة شكوك مرشحين فى وجود "مراكز اقتراع وهمية".

وخلال مؤتمر صحفى، قدر مدير حملة إسماعيل سيسى (68 عاما)، وهو المنافس الرئيسى لكيتا، أن هناك نحو 644 مركز اقتراع من أصل 23 ألفا لم تفتح بسبب انعدام الأمن.

وقال تيبيلى درامى "وجهنا الدعوة لهم (الحكومة) لإعلان المناطق التى يستحيل فيها إجراء الانتخابات. لم نحصل بعد على رد، نحن نشجب هذا الخلل".

بدء الفرز
بدء الفرز

 

جانب من عملية الفرز
جانب من عملية الفرز

 

فرز الأصوات
فرز الأصوات

 

مراقبون
مراقبون

 


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صور.. مراكز الاقتراع فى مالى تفتح أبوابها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

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