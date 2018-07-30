صور.. "اليوم السابع" فى جولة بأسواق الأضاحى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك أجرى "اليوم السابع" جولة بأسواق الأضاحى فى بورسعيد، للتعرف على أسعار الأضاحى وأنواعها، وتلاحظ أن أسعار الأضاحى هذا العام أقل من العام الماضى، بفارق 5 جنيهات تقريبًا فى الكيلو للمواشى وأرخص 10 جنيهات فى أضاحى العجول.

ويقول أحد التجار، إنه يوجد عدة أنواع من الخراف، وهى "بلدى، وعسافى، وسناوى، والرحمانى"، إلا أن معظم الناس تقبل على شراء الخراف البلدى، نظرًا لجودة لحمتها، مشيرًا إلى أن الخراف البلدى، تكون بيضاء ولديها " ليّة" متوسطة، وتزن لحم أكثر، أما "عسافى"، فهو أحد أنواع الخراف التى يتم جلبها من رفح، ولديها "ليّة" صغيرة، وتزن لحما إلى حد ما أيضًا، أما "الرحمانى"، فهو نوع خراف يتواجد فى محافظة البحيرة، ويتميز بـ"ليّة" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر، أما "سناوى"، فهو نوع من أنواع الخراف يتواجد أكثر فى محافظة الإسماعيلية، ويميزها " ليّة" الصغيرة ويكون لحمها أحمر، ولا يوجد بها دهون.

ويقول، محمود عبد الله، أحد تجار المواشى والعجول، وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إنه رغم ارتفاع أسعار الوقود، وما أتبعه من ارتفاع أسعار تكلفة نقل المواشى والعجول إلى الأسواق، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار الأضاحى هذا العام، أرخص من العام الماضى، بفرق 5 جنيهات تقريبًا فى الكيلو الواحد، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو فى الأضحية الضانى يتراوح من 57 إلى 60 جنيهًا، بينما سعر الكيلو فى الماعز من 80 جنيهًا، أما سعر الكيلو فى الأضحية الجاموسى، 50 جنيهًا، والأضحية البكرى سعر الكيلو بها من 52 إلى 55 جنيهًا، ويعد الكيلو فى الأوضحية الجاموسى أو البكرى هذا العام أقبل 10 جنيهات عن العام الماضى، حيث كان سعر الكيلو فى الأضحية الجاموسى 60 جنيهًا بينما البكرى 65 جنيهًا.

ويقول محمود أبو زادة، أحد تجار العجول، إن الأيام الأخيرة شهدت تراجعًا فى الطلب على لحوم الخراف والماعز، حيث زاد الطلب على المعروض من الأضاحى الأخرى من العجول والجمال، بسبب ارتفاع سعرها فى ظل الالتزامات الكثيرة على الأسرة، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما دفع المواطنين للتضحية عن طريق الاشتراك فى العجول، حيث يقوم كل 7 أشخاص بشراء عجل للتضحية، وهو ما يمكنهم من الحصول على لحم أكثر وأسعار أقل.



























































































































































