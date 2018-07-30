صور.. أهالى قريتى ميت العطار وكفر الجزار بالقليوبية يشكون انتشار الثعابين

القليوبية نيفين طه

شهدت قريتى ميت العطار وكفر الجزار التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حالة من الرعب والفزع بعد انتشار الثعابين فى المنازل بمنطقة الخناتى بميت العطار، الأمر الذى صاحبه هلع الأهالى بعد ظهور أحد الثعابين الكبرى أمام إحدى المنازل المجاورة للأراضى الزراعية بكفر الجزار مما سبب خوف وقلق على الأطفال.

وفى هذا السياق التقت "اليوم السابع" مع عدد من الأهالى بتلك القرى ليروا قصص الرعب التى أحاطتهم بعد تفشى الثعابين.

وقالت عبير على، مقيمة بقرية كفر الجزار، إنها رأت ثعبان يزيد طوله عن 2متر وسط الحشائش المجاورة لمنزله، مشيرة إلى أنها لا تملك ماذا تفعل ولديها طفلين صغار، موضحة أن المصارف محاطة بالبوص وهى من أسباب انتشار الثعابين ولا يوجد أى مسئول فى الرى يقوم بتطهير تلك المصارف والترع.

وأضاف محمود على، فلاح، أحد الأهالى، أن الثعابين أصبحت منتشرة بشكل كبير وليست بالأراضى الزراعية فقط بل بالمنازل وأصبحت تهدد الأهالى فى بيوتهم.

اتفق معه محسن محمود، فلاح، من نفس القرية، مضيفا أن المنطقة مليئة بالثعابين بسبب الترعة والتى تملئها الحشائش وورد النيل والذى يمتص المياه، مطالبا المسؤلين بتطهير الترع والقضاء على الثعابين قبل أن تقع كارثة و يلدغ المواطنين من الثعابين ويصبح الإهمال له ضحايا أبرياء من أطفال وفلاحين، كما حدث فى المحافظات الأخرى والمجاورة .

وقال حسام خالد أبو شوبة أحد أهالى القرية، إن الثعابين انتشرت فى أكثر من منطقة بالقرية على مدار الأيام الماضية ويقومون بقتلها مع عدم معرفة أحد، خوفا من انتشار حالة قلق بالقرية فى ظل وجود كبار السن وأطفال، مع اتخاذ احتياطات لحماية الأهالي.

وأضاف حسن الخاتنى، من أبناء قرية ميت العطار، أنه يوجد ترعة فى منطقة الختانى هى السبب فى هجوم الثعابين على المنازل خاصة أن الترعة لم تشهد أى عمليات تطهير من عدة سنوات، مطالبا ومسئول البيئة والرى بتطهير الترعة ورش القرية لحماية أبنائها.

ومن جانبه قال الدكتور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الأطباء المدربين وأطقم التمريض للتعامل مع أى حالات، موضحًا أنه لم يوجد أى حالة مصابة من جراء ذلك، منوها عن الاستعداد الكامل لاستقبال اى حالات مصابة.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين التوجه بشكل فورى إلى أقرب مستشفى حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين، وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجاني.

كما أكد الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بالقليوبية أن أمصال العقرب والثعبان والتيتانوس متوفرة بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية كما أنه يوجد رصيد احتياطى كافٍ فى مخازن المديرية.

وقال المهندس طارق عواد وكيل وزارة الرى بالقليوبية، أن مديرية الرى تقوم بتطهير الترع بصفة دورية حسب معدل زمنى ووفق للميزانية المحددة، بحاجة لكل ترعة حتى تصل المياه للأراضى الزراعة، مشيرًا إلى أن قرية كفر الجزار تابعة لرى محافظة القليوبية، وأنه لم يخطر بأى حالات لظهور ثعابين إلى الآن.